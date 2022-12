Gehwegparker müssen tief in die Tasche greifen

Bürgermeister ärgert sich, weil Ehrenamtlich Tätige zahlen müssen. Polizei sagt, da gab es keinen Handlungsspielraum.

24.12.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Ein Weihnachtsmarkt mit einem Wermutstropfen – so beschreibt Rettenbergs Bürgermeister Nikolaus Weißinger den Christkindlesmarkt im Kurpark am vierten Adventswochenende. Was war geschehen? Die Polizei kam und verteilte an Falschparker reihenweise Strafzettel. Das bestätigt Axel Fuchs, Leiter der Polizeiinspektion Immenstadt.

Auf dem Gehweg gab es kein Durchkommen mehr

Im Rahmen ihres „normalen Steifendiensts“ seien Beamte von drei Passanten angesprochen worden, „weil der Gehweg total zugeparkt war“, sagt Fuchs. Die Fußgänger hätten am Bichelweg auf die Straße ausweichen müssen. Die Polizei vergab 14 Knöllchen, darunter zwei fürs Parken auf dem Stellplatz für Behinderte.

Am Bichelweg gab es LAUT Polizei kein Durchkommen mehr für Fußgänger: Bild: Axel Fuchs, Polizei Immenstadt

Auf dem Gehweg hätten sie geparkt, um alles herzurichten für den Christkindlesmarkt, sagt Bürgermeister Weißinger. Er spricht von „schwerem Gerät“, das zum Festplatz getragen werden musste. Nach dem Aufbau sei keine Zeit mehr zum Umparken gewesen, weil die Rettenberger zum Markt strömten, der nach einer Corona bedingten Pause 2020 und 2021 nun wieder stattfand und gut ankam: „Wir haben zweimal nachordern müssen. Es wurde alles verkauft“, sagte der Bürgermeister über die Verpflegungsstände.

Ehrenamtliche waren im Einsatz, also Vertreter der Feuerwehr, von der Musik und anderer Vereinen. Umso ärgerlicher sei es, sagt der Bürgermeister, dass viele von ihnen nun finanziell bestraft werden. Der Bürgermeister weiß, wovon er spricht. „Ich habe auch einen Strafzettel bekommen und muss 55 Euro zahlen.“

Es hätte sogar teurer kommen können.

Es hätte sogar noch teurer kommen können, lässt Polizist Fuchs wissen. „Die Beanstandung des Parkens auf dem Gehweg blieb mit 55 Euro an der untersten Grenze des Bußgeldkatalogs.“ Es hätten, weil Fußgänger auf die Straße ausweichen mussten, auch 70 oder gar 80 Euro verlangt werden können. Und weihnachtliche Milde walten lassen? Da hätten die Kollegen „keinen Handlungsspielraum“.

Aber noch mal soll das nicht passieren. Fuchs will Rettenbergs Rathauschef ein Parkkonzept für den nächsten Weihnachtsmarkt vorschlagen. Vielleicht wird ja dann künftig einfach eine Straße gesperrt – zum Parken.

Und hier ein Auszug aus dem Bußgeldkatalog:

Sie parkten verbotswidrig auf dem Gehweg ----- 55 Euro

und behinderten dadurch andere ------70 Euro

Sie parkten länger als 1 Stunde verbotswidrig auf dem Gehweg -----70 Euro

und behinderten dadurch andere -----80 Euro

