Bußgeld: Nackter Urlauber pinkelt auf Campingplatz in Immenstadt

Am Donnerstag rief ein Campingplatz-Betreiber aus Immenstadt die Polizei. Der Grund: Ein nackter Urlauber.

29.07.2022 | Stand: 12:32 Uhr

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Immenstadt am Donnerstag: Der Betreiber eines Campingplatzes rief die Polizei, denn ein unbekleideter Urlaubsgast urinierte in einem Gemeinschaftsbereich. Lesen Sie auch: Camping boomt weiter: Diese Campingplätze gibt es im Allgäu

Nackter Mann uriniert auf Campingplatz

Die Beamten rückten an und stellten die Personalien des 65-jährigen Urlaubers fest. Der Mann wurde des Platzes verwiesen. Ihn erwartet nun wegen dieser Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld. Denn an dieser Stelle, so die Polizei, sei auch kein FKK-Bereich.

