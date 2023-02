Butzegong: „Wie ber allat dông hend“

In Hinterstein wird Brauchtum gepflegt. Buben sind konzentriert bei der Sache. Sie gehen von Haus zu Haus und bitten um „Meahl und a Batzele Geald“

11.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Mir dint a so, wie ber allat dông hend“, grummelt ein alter Mann an der Haustüre. Es ist diese Einstellung, die dafür gesorgt hat, dass sich der „Butzegong“ über 400 Jahre in Hinterstein erhalten hat. Noch heute kämpfen sich die Schulbuben jedes Jahr zur Fastnachtszeit durch Eis und Schnee, um an den Haustüren um Mehl, Eier, Zucker, Butter und „a Batzele Geald“ zu bitten. Sie sind dabei verkleidet, daher der Name „Butzegong“.

Traditionelle Figuren wie das Tapferwieb

Maskiert verkörpern die Buben schon seit Jahrhunderten traditionelle Figuren wie Tapferwieb (Tapferes Weib) und Rößlar (Reiter), wenn sie an jeder Türe ihre Sprüche aufsagen. Sowohl der Wortlaut als auch ihre Rollen haben die Jahre in Hinterstein nahezu unverändert überlebt. So beleben sie noch heute die Geister von Leid und Not längst vergangener Kriegs- und Hungerjahre.

Es geht nicht mehr ums nackte Überleben

Heute geht es beim Butzgong nicht mehr um das nackte Überleben – trotzdem nehmen die Buben im Alter von sechs bis 14 Jahren ihre Butzentätigkeit nicht auf die leichte Schulter. Vor allem die Ältesten der Gruppe rufen den anderen immer wieder die Ernsthaftigkeit des Butzegongs ins Gedächtnis: „Reihe!“, mahnen sie fast nach jedem besuchten Haus, denn die Reihenfolge der Sprüche und damit die Reihenfolge der Butzen ist streng festgelegt und muss eingehalten werden. Aber es bleibt auch Zeit für Spaß, denn die meisten Wege sind steil und eisglatt, sodass die Buben hangabwärts schlittern können. „Fast wie Schlittschuhe“, lacht Sylvest Schmied. Er trägt in seinem kleinen Rucksack auch die wertvollste Beute dieses Jahres: es gibt nämlich neben Geld und Backzutaten in raren Fällen auch Süßigkeiten für die Buben.

Die meisten waren früher selbst einmal Butzen

Kaum ein Hausbewohner lässt sie ohne ein Lob weiterziehen, ab und an sammeln sich sogar ein paar Zuschauer mit Handykamera. Und selbst wenn einmal einer seinen Spruch vergisst und hängen bleibt, ist lediglich sein Stolz gekränkt: Die meisten Hintersteiner waren früher selbst einmal Butzen und haben die Aufregung der Buben am eigenen Leib erfahren: „Des ischt mir öü scho bassiert“, bemerkt Hans Fink. Seine Butzenzeit hat er schon vor einigen Jahrzehnten hinter sich gelassen – seine Begeisterung für den Brauch jedoch hat angehalten. Ein Aushang an seiner Fassade verkündet stolz, wann die Butzen dieses Jahr vorbeikommen.

Zwei Tage dauernder Butzegong

Am Ende des zwei Tage dauernden Butzegongs liefern die Buben die gesammelten Backzutaten beim Hintersteiner Bäcker Willi Weber ab, der wie seit Jahrhunderten üblich daraus die Butzenzöpfe für die Buben herstellt. Das Hauptproblem dabei hat sich nicht verändert: Die Butzen bekommen eine bunte Mischung verschiedener Fettsorten und Eiergrößen, deren Verarbeitung durchaus Erfahrung erfordert.

Butzegong in Hinterstein: Die Buben laufen von Haus zu Haus. Bild: Isabella Hacker

Einzig die Kostüme der bunten Truppe haben den Zahn der Zeit nicht überlebt. Weil sich die Buben selbst um ihre Tracht kümmern müssen, muten ihre Hüte und Masken teilweise eher neumodisch an. Die Fahne des „Fähnder“ und das kleine Holzpferd des „Rößlar“ jedoch gehen gewiss schon seit einigen Jahrzehnten „mit de Butze“.

Momentan gibt es in Hinterstein zwei Butzenzüge: Den des Vorderen und den des Hinteren Dorfs. Zwölf „Butze“ sind im Vorderen Dorf unterwegs. Bildhauer Willi Tannheimer sagt anerkennend: „Desmôl sind‘r a Hüffa“. Dennoch: Es ist auch heute noch undenkbar, dass Mädchen am Butzenzug teilnehmen.

