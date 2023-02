"Butzelarve" lehren das Fürchten in Bad Hindelang

Vorne das G’röll, dahinter die schaurigen „Butzelarve“ aus dem Hause Zeller. Dort hängen sie das ganze Jahr über an der Wand. Ziegen- oder anderes Fell dient als Haarschopf. Kalt wird es den Trägern beim Butzetreibe am Kopf sicher nicht. Beim Faschingsumzug in Bad Hindelang am Sonntag, 19. Februar, werden sich sicher einige der Gestalten blicken lassen.