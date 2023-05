Virginia Krieg erfüllt sich mit dem Café Viventus in Rettenberg einen Kindheitstraum

Virginia Krieg heißt die neue Pächterin im Café Viventus in Rettenberg. Die 22-Jährige ist gelernte Hotelfachfrau. Was es dort Besonderes gibt.

15.05.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Das Café zwischen Minigolfplatz und Freibad in Rettenberg war einige Monate zu, jetzt ist wieder Leben eingekehrt: Virginia Krieg heißt die neue, 22-jährige Pächterin. Sie wohnt in Blaichach/Bihlerdorf, hat ihre Ausbildung im Superior-Vier-Sterne-Hotel Bergkristall in Oberstaufen absolviert und seit ihrer Kindheit davon geträumt, sich in der Gastronomie selbstständig zu machen. Als sich nun die Gelegenheit dazu in Rettenberg bot, „musste ich diese Chance einfach ergreifen“, sagt die ausgebildete Hotelfachfrau im Gespräch mit unserer Redaktion.

