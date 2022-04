Polizei erwischt größere Gruppe beim Wildcampen in Oberstdorfer Landschaftsschutzgebiet

Die Polizei hat am Osterwochenende eine große Gruppe beim Wildcampen nahe Oberstdorf erwischt. Die Regeln zum Camping in der Natur sind vielen nicht bewusst.

19.04.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Auch am Osterwochenende hat die Polizei wieder mehrere Wildcamper und Falschparker im Allgäu erwischt. In Oberstdorf wurden beispielsweise drei Falschparker-Verstöße von der Polizei aufgenommen, wie Holger Stabik, Pressesprecher der Polizei, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Dieser Wert sei eher mäßig.

Wildcamper in Landschaftsschutzgebiet bei Oberstdorf erwischt

Allerdings erwischte die Polizei auch eine Gruppe von 11 Personen, die im Landschaftsschutzgebiet bei Oberstdorf gezeltet hatten. Dies sei laut Aussage des Pressesprechers schon eine ungewöhnlich große Gruppe. Eventuell sei den elf Menschen nicht klar gewesen, dass das Zelten in Landschaftsschutzgebieten nicht erlaubt ist.

Camping im Allgäu: Welche Regeln gelten beim Campen in der Natur?

Über die Regeln zum Übernachten in der Allgäuer Natur gibt es immer wieder Unklarheit. So ist vielen nicht bewusst, dass zwar das Betreten der Natur grundsätzlich allen erlaubt ist, das Parken oder Abstellen von Autos, Wohn- oder Campingfahrzeugen sowie von Zelten allerdings eine Strafe von bis zu 2.500 Euro nach sich ziehen kann. Welche Regeln genau für das Campen in der Allgäuer Natur gelten, lesen Sie hier. Die 11 Personen, die bei Oberstdorf wild gecampt haben, erwartet nun eine Strafe.

Bereits in der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag hatte die Polizei erneut Wildcamper in Schwangau und in Rieden am Forggensee erwischt. Seitdem das Wetter im Allgäu besser ist, gibt es laut Polizei deutlich mehr Wildcamper-Fälle. Für das Osterwochenende hatten die Beamten deshalb vermehrt Kontrollen angekündigt.

