Frau stürzt beim Canyoning am Grünten ab und prallt mit Rücken auf Fels

In der Starzlachklamm am Grünten bei Sonthofen ist eine Frau beim Canyoning ausgerutscht und hat sich einen Wirbelbruch zugezogen.

25.07.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Beim Canyoning in der Starzlachklamm bei Sonthofen ist eine 53-Jährige schwer verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Sonntag mit einer Gruppe beim Canyoning in der Starzlachklamm am Grünten.

Unfall in der Starzlachklamm: Frau bricht sich Wirbel beim Canyoning

Am Schleierfall rutschte sie als letzte von acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf der nassen Felsplatte aus und stürzte in einen Gumpen. Dabei schlug sie mit dem Rücken auf der Felsplatte auf und zog sich einen Wirbelbruch zu.

Lesen Sie auch: Tödlicher Alpin-Unfall am Edelsberg: 63-Jähriger erliegt seinen Verletzungen