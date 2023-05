Carsharing: Sonthofen nimmt einen neuen Anlauf

Mit Sozial-Wirtschafts-Werk und Allgäuer Kraftwerken will die Stadt drei Fahrzeuge zur Verfügung stellen. In einem halben Jahr soll das Angebot starten.

13.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Eine große Zahl von Sonthofer Bürgern hätte Interesse daran, Carsharing zu betreiben, also ein Auto gemeinsam mit anderen Menschen zu nutzen. Das hat eine Online-Umfrage des Grünen-Ortsverbands ergeben. Doch seit September 2022 gibt es dazu in der Kreisstadt keine Möglichkeit mehr. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte das Bad Hindelanger Autohaus Fersch Fahrzeuge in der Stadt angeboten.

Jetzt nimmt die Stadt einen neuen Anlauf und hat sich dazu zwei Partner mit ins Boot geholt: Gemeinsam mit dem Sozial-Wirtschafts-Werk (SWW) des Landkreises Oberallgäu und den Allgäuer Kraftwerken (AKW) sollen drei Fahrzeuge im Stadtgebiet zur Verfügung gestellt werden. „Wir wollen gemeinsam mit Unternehmen, an denen wir beteiligt sind, ein Angebot für Einheimische und Gäste umsetzen“, sagt Bürgermeister Christian Wilhelm. Der Rathauschef rechnet damit, das Angebot in etwa einem halben Jahr realisieren zu können.

Zwei E-Autos, aber auch ein Verbrenner

Neben zwei E-Autos soll auch ein Verbrenner zur Verfügung stehen, um das Carsharing auch auf längeren Strecken zu ermöglichen, erklärt Wilhelm. Aufgestellt werden sollen die Autos an zentralen Plätzen im Stadtgebiet – wie beispielsweise im neuen Quartier an der Goethestraße, bei den Allgäuer Kraftwerken am alten Bahnhof und im Bereich der Marktanger-Tiefgarage beim Rathaus.

Der in der Online-Umfrage der Grünen geäußerte Wunsch der Bürger, vor allem in den kleinen Ortsteilen Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen, werde sich in einem ersten Schritt nicht realisieren lassen, erklärt Wilhelm. „Wir haben einfach die Sorge, dass dort die Nutzung zu gering ist.“

Wo es in der Region Carsharing-Angebote gibt

Im Vergleich zu anderen Carsharing-Modellen beispielsweise in Großstädten – wo man das Auto überall stehen lassen kann, werde es in Sonthofen feste Standorte bzw. Ladepunkte geben, wo man das Auto abholen und wieder zurückbringen muss. Buchbar werden sollen die Fahrzeuge mit einer App für Smartphones, die auch die Verfügbarkeit anzeigen kann.

In der Region gibt es bereits verschiedene Carsharing-Angebote: Neben privaten Anbietern haben sich acht Oberallgäuer Kommunen an dem Projekt „AllgaEumobil“ in Zusammenarbeit mit dem Landkreis beteiligt. Seit November 2022 steht auch in Oberstaufen ein Elektroauto für Fahrten zur Verfügung.

Modell des Landkreises für Sonthofen nicht geeignet

Für Sonthofen sei das Modell nicht geeignet, erklärt Wilhelm. „Wir wollten es selbst machen, weil wir so über unsere Mitarbeiter eine Mindestnutzung garantieren und finanzielle Risiken vermeiden können.“ Angestellte von Stadtverwaltung, SWW und AKW sollen auch für Dienst- bzw. Geschäftsfahrten in die Autos steigen. „So wird das Angebot für uns kalkulierbar“, sagt Wilhelm. „Wir wollen ja auch nicht, dass die Fahrzeuge nur in der Gegend rumstehen.“

Nachdem sich die Stadt jetzt mit den Partnern geeinigt hat, das Konzept umzusetzen, soll im nächsten Schritt eine gemeinsame Gesellschaft oder ein Verein gegründet werden, um das Carsharing zu betreiben. Dann sollen die Leasing-Fahrzeuge bestellt werden, was zwischen drei bis sechs Monate dauern kann. Wenn dann die Standorte bzw. Ladestationen im Stadtgebiet fertig sind, können die Sonthofer einsteigen.

