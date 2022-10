CD-Präsentation in Gunzesried: Allgäuer Kinder singen alte Kinderlieder

Die Musikerin Andrea Lerpscher hat alte Kinderlieder aus dem Allgäu gesammelt, in Notenheften dokumentiert und mit ihren Schülern für eine CD aufgenommen.

06.10.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Einem kleinen Häsle fehlt halt manchmal der Weitblick. Zum Glück ist das bei Menschen ja anders. Deshalb lächeln wir über den kleinen „Struppelhas“, der sein „Schwänzle“ sucht, obwohl er dort immer „bloß dean kluine Stutzel“ hat. Das Kinderlied aus dem Ostrachtal, das Eugenie Scholl-Rohrmoser getextet und Karl Hafner mit einer Melodie versehen hat, ist eines von 22 Stücken aus dem Allgäu, die Andrea Lerpscher in Notenheften archiviert und mit 30 Kindern aus dem gesamten Allgäu auf CD eingesungen und gespielt hat.

Die Idee entsteht im Unterricht

Die Idee zu dem Projekt „Heimat – Kinder musizieren und singen“ sei ihr im Unterricht gekommen, erzählt die Sängerin und Harmonikaspielerin, die in Waltenhofen lebt und unterrichtet, bei der Präsentation des neuen Tonträgers im Familienhotel Allgäuer Berghof auf 1200 Metern Höhe zwischen Gunzesried und Ofterschwang. Das Haus bietet einen traumhaften Weitblick, sofern nicht Wolken das Panorama verdecken, und es bietet viele Möglichkeiten zur Abwechslung für die Kinder. Die sollen bei dieser CD-Präsentation auch im Vordergrund stehen, betont Andrea Lerpscher.

Ein Ostrachtaler Duo

In immer neuen Zusammensetzungen präsentieren deshalb auch die jungen Akteure einige Kostproben aus der CD, etwa das Lied „Luschtig, luschtig“, ebenfalls vom Ostrachtaler Duo Eugenie Scholl-Rohrmoser und Karl Hafner, oder die alemannische Volksweise „Hoppadrihopp – drei Nuss im Sack“. Sie alle hat Andrea Lerpscher arrangiert, zum einen im Violinschlüssel für alle C-gestimmten Instrumente, zum anderen in Griffschrift für Steirische Harmonika. Beide sind jeweils als Notenheft in Ergänzung zur CD erhältlich.

Spielbare Fassungen für Kinder eingerichtet

In Tirol seien viele der traditionell überlieferten Kinderlieder aufgeschrieben worden, erzählt Andrea Lerpscher, im Allgäu aber nur ganz wenige. Deshalb habe sie den Lockdown während der Corona-Pandemie genutzt, um nach solchen Liedern zu schürfen, die Quellen zu sichern und spielbare Fassungen für die Kinder einzurichten. Ergänzt hat Andrea Lerpscher CD und Notenhefte um eigene Stücke im traditionellen Stil.

70 Notenhefte für Grundschulen

Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller unterstützt das Projekt. 70 Notenhefte sollen an die Grundschulen verteilt werden, sagte sie bei der Präsentation. Die Veranstaltung erinnere sie an ihre eigene Kindheit, in der sie das Lied vom Struppelhas ganz besonders geliebt habe. Es gelte, solche Lieder für die Zukunft zu erhalten. Die Pflege des Dialekts und seiner regionalen Unterschiede sei ein Stück Kulturgut, sagte Landtagsabgeordneter Leopold Herz. Er versuche, das Gespür dafür deshalb an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Barbara Holzmann, Vizepräsidentin des Bayerischen Bezirkstags, wies darauf hin, wie wichtig es sei, traditionelles Kulturgut zu sichern, und wie diese Aufgabe die Volksberatungsstelle in Krumbach unterstütze.

Zahlreiche Unterstützer

Andrea Lerpscher dankte den zahlreiche Unterstützern des Projektes, darunter Daniel Hartmann vom Allgäuer Anzeigeblatt, der wesentliche Hilfestellungen gegeben habe. Zum Abschluss der fast dreistündigen Präsentation stellte die Initiatorin die jungen Musikerinnen und Musiker einzeln vor. Es sei wichtig, jenseits schulischer Leistungen das Talent der jungen Menschen zu erkennen und zu fördern, sagte Lerpscher. Landrätin Indra Baier-Müller etwa staunte bei den Vorträgen über die Leistung des jungen Bassisten Johannes Bietsch: „Spielst du das alles auswendig?“ fragte sie ihn. „Ja“, antwortete er, als sei das ganz selbstverständlich.

Die CD „Heimat – Kinder musizieren und singen“ kostet 21 Euro. Sie ist erhältlich im Medienshop des Allgäuer Anzeigeblatts in Immenstadt, Telefon 08323/802-150.

