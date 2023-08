Challenge "Müllfreies Allgäu" startet wieder - das ist 2023 neu

Über 1,5 Tonnen Müll sammmelten Ober- und Ostallgäuer Unternehmen und Schüler 2022. Diese Wetten gehen Bürgermeister der teilnehmenden Kommunen dieses Jahr ein.

18.08.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Die Challenge „Müllfreies Allgäu“ war 2022 ein großer Erfolg. Über 2000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen befreiten die Umwelt zusammen von über 1,5 Tonnen Müll. Daran soll heuer bei der vierten Auflage angeknüpft werden. Für 2023 haben sich im Oberallgäu bereits über 1100 Schüler angemeldet. Das ist ein neuer Rekord, teilt die Bosch BKK mit. Die Krankenkasse organisiert die Aktion mit weiteren Partnern wie dem Maschinenhersteller DMG MORI. Der Wettbewerbszeitrum beginnt am Samstag, 23. September, und endet am Sonntag, 8. Oktober.

Wettausruf im Boschwerk in Seifen

Die Wette wird am Freitag, 15. September, von 14 bis 15 Uhr im Bosch-Werk in Seifen ausgerufen. Der Landkreis Oberallgäu behauptet, er sammele mehr Müll als der Landkreis Ostallgäu und andersherum. Auch die Bürgermeister von Immenstadt, Blaichach und Sonthofen sowie von Pfronten und Nesselwang wetten, dass Schüler ihrer Kommunen mehr Müll als Firmenvertreter sammeln werden.

Neu ist dieses Jahr, dass Schulen im Rahmen der Gesundheits- und Umweltbildung beantragen können, den Wettbewerb als Ergänzung zum Unterricht wahrzunehmen. Außerdem stehen für 2023 bereits 15.000 Euro an Spendengeldern für „Nachhaltigkeit und Soziales im Allgäu“ bereit. (Lesen Sie auch: Die Wette gilt - Kein Müll mehr in den Oberallgäuer Bergen)

Ziel: Gipfel, Wälder und Wiesen in den Allgäuer Alpen vom Müll befreien

Die teilnehmenden Schulen und Unternehmen befreien im vorgegebenen Zeitraum in Gruppen die Gipfel, Wälder und Wiesen der Allgäuer Berge von möglichst viel liegen gebliebenem Müll. Auch Jugendgruppen des Alpenvereins, der Allgäuer Bergwacht, der Wasserwacht und des Kreisjugendrings sind heuer dabei.

Die Müllsammler erhalten nach ihrer Anmeldung ein sogenanntes „Clean-Up-Kit“. Sie planen ihre Route und liefern den gefundenen Müll an einer Sammelstelle ab. 2022 legten 130 Teams zusammen über 11.000 Kilometer zurück. Auch Fotos und Videos vom Müllsammeln können an die Veranstalter gesendet werden. Am Ende werden die Gruppen, die den meisten Müll sammelten, ausgezeichnet. Es gibt zudem eine Tombola.

Anmeldung und Infos zur Aktion: www.plasticfreepeaks.com/ challenge-muellfreies-allgaeu