Chancen in der Krise: Mit welchen Botschaften Absolventen des Gymnasiums Sonthofen verabschiedet werden

Das Gymnasium Sonthofen verabschiedet bei einer Preisverleihung seine 79 Abiturientinnen und Abiturienten im Haus Oberallgäu. Welche Ehrungen es gab.

05.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Sonthofen Für die 79 Absolventinnen und Absolventen des Gymnasiums Sonthofen war es ein Augenblick, auf den sie lange Zeit hingearbeitet hatten. Mit der feierlichen Verleihung des Abiturzeugnisses beendeten sie ihre Schulzeit. Die Übergabe der Zeugnisse erlebten Schüler gemeinsam mit ihren Eltern, Bekannten, Freunden und ´Lehrern im Haus Oberallgäu.

Schulleiter Joachim Stoller beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen zum bestandenen Schulabschluss und sprach den jungen Erwachsenen Mut zu, positiv in die Zukunft zu blicken, auch wenn die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation Anlass zur Sorge gebe. Doch in jeder Krise stecken auch immer Chancen, weshalb sie diese nutzen sollen, um zu eigenverantwortlichen Erwachsenen zu reifen und ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Nach der Rede des Schulleiters gratulierte Preisstifterin Dr. Konstanze Koepff-Röhrs und betonte die bewundernswerten Leistungen, die die Absolventen trotz der Herausforderungen der Krise ausgesetzt waren, erreicht haben. Auch von Seiten der Politik gab es lobende Worte und Glückwünsche für die Reifeprüfung. Zunächst richtete Sonthofens dritter Bürgermeister Josef Zengerle seinen Appell an die Schüler und sprach davon, dass sie ihren weiteren Lebensweg mutig angehen und sich nicht von Stolpersteinen entmutigen lassen sollten.

Absolventen können sich stets auf ihre Eltern als Unterstützer verlassen

Auch der Vize-Landrat Roman Haug schloss sich diesem Plädoyer an und betonte die Verantwortung, welche die jungen Menschen für eine lebenswerte Zukunft haben. Die Elternbeiratsvorsitzende Martina Neusinger erinnerte die Absolventen daran, dass sie sich stets auf ihre Eltern als Unterstützer verlassen könnten. Absolvent Maxi Baustetter verglich in seiner Abiturrede seine Mitschüler mit der Metapher eines Baumes. Als Grundlage für ihr Wachsen und Gedeihen diene der Schulstoff, den er im Stamm sehe. Doch in den Ästen und Zweigen zeigten sich die individuellen Ausprägungen der einzelnen Individuen, die sich in ihrer Einzigartigkeit auszeichnen.

