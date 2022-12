Chorregent sagt: „Ein wunderbares Oratorium“

Michael Hanel stellt in Immenstadt einen eher unbekannten Komponisten und sein anspruchsvolles „Magnificat“ vor. Was am 11. Dezember noch ansteht.

04.12.2022

Ein opulentes Programm bietet auch heuer das Patroziniumskonzert in St. Nikolaus in Immenstadt. Chorregent Michael Hanel stellt einen eher unbekannten Komponisten und sein anspruchsvolles „Magnificat“ vor. Gestaltet wird der Nachmittag von Ensembles aus der Region – vom „Ars Choralis“ über Chor und Orchester von St. Nikolaus bis zum Bühler Klarinettenensemble und dem Posaunenchor der Erlöserkirche unter der Leitung von Michael Hanel. Veranstalter sind die Pfarrei St. Nikolaus und die „Freunde der Kirchenmusik“. Mit Michael Hanel sprach Veronika Krull.

Im Mittelpunkt steht ein Werk von Justin Heinrich Knecht. Können Sie uns etwas zu dem Komponisten sagen?

Michael Hanel: Wir sind immer auf der Suche nach Komponisten, die einen Bezug zum süddeutschen Raum haben, sei es durch ihre Herkunft oder ihren Wirkungskreis. Knecht wurde 1752 in Biberach an der Riss geboren und hat sich einen ausgezeichneten Namen als Komponist gemacht. Seine erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben sowie die weite Verbreitung der Werke schon zu seinen Lebzeiten kennzeichnen ihn als wichtigen Vertreter der süddeutschen Kirchenmusik. Er genoss eine umfassende Ausbildung am Kollegiatstift in Esslingen und ist auch als Verfasser musiktheoretischer und pädagogischer Schriften bekannt.

Wie sind Sie auf ihn gestoßen?

Hanel: Ich habe mich auf die Suche gemacht nach einem Werk, das in die Adventszeit passt. Das „Magnificat“ ist eine anspruchsvolle Komposition – besonders für die Solisten –und zeichnet sich durch wunderbare Harmonien und eine sehr geschlossene Form aus. Das hat mich gereizt. Außerdem wollte ich mit unserem Vokalensemble „Ars Choralis“ schon lange ein großes, mehrteiliges Werk aufführen. Das „Magnificat“ wurde neu editiert und verlegt. Es liegt nun in der Urfassung vor und wartet darauf, wieder Einzug in das Repertoire der Kirchenchöre zu finden.

Was zeichnet sein „Magnificat“ aus?

Hanel: Das Magnificat ist das erste von insgesamt drei größeren oratorischen, lateinisch-liturgischen Kirchenwerken Knechts – neben dem „Dixit Dominus“ (1799) und dem „Te Deum“ (1801). Die Vertonung des Lobgesangs der Maria entstand zwischen 1790 und 1791 anlässlich der Ausschreibung eines Kompositionswettbewerbs, wo er den zweiten Preis gewann. Der reizvolle Wechsel zwischen Tutti-Passagen und Soloarien sowie die stringente Einhaltung der Form macht es zu einem wunderbaren Oratorium, das auch in unserer Zeit gut klingt. Eine facettenreiche Orchestrierung unterstützt den festlichen Charakter. Ich freue mich, dass wir dieses Werk aufführen können.

Bei den Solisten gibt es einige neue Namen?

Hanel: Die Soloarien sind für den Sopran und den Alt extrem fordernd. Ich will nicht sagen, dass die Passagen zu schwer für unsere bewährten eigenen Kräfte wären, aber unsere „Haussolisten“ singen ja auch im Ensemble mit. Das wäre eine kräftezehrende Sache gewesen, daher haben wir uns entschieden, die beiden großen Arien an ausgezeichnete Solistinnen zu vergeben: Heike Glinka wird die Altpassagen übernehmen und die bekannte Sängerin Andrea Jörg übernimmt den Sopranpart. Tenor Fabian Altmann und Bassist Thomas Landgraff kommen indes aus dem Ensemble. Diesen Registern hat Knecht ein paar reizvolle Quartett-Passagen gewidmet. Auch das Orchester ist solistisch besetzt, und ich freue mich, dass wir wunderbare Instrumentalisten für dieses Projekt gewinnen konnten.

Welche Gesichtspunkte haben das übrige Programm bestimmt?

Hanel: Wie jedes Jahr wollen wir ein breit gefächertes Programm bieten. Mit dem Klarinettenensemble Bühl sowie dem Posaunenchor der Erlöserkirche wirken zwei Gruppen mit, die auch schon in den vergangenen Jahren dabei waren. Sie werden alpenländische und klassische Kompositionen aufführen. Hinzu kommen Barbara Kempf (Orgel) und Franz Maurer (Trompete), die die Eröffnung gestalten werden. Natürlich darf auch der Kirchenchor von St. Nikolaus nicht fehlen. Er steuert adventliche Chorsätze bei und wird 2023 wieder den Hauptpart des Konzerts gestalten. Ich glaube, dass bei diesem Programm mit festlichen Weisen zum Advent für jeden etwas dabei ist und ich danke den Künstlern, die zugunsten der Arbeit unseres Vereins „Freunde der Kirchenmusik St. Nikolaus e.V.“ auf ihre Gage verzichten. Ohne dieses wunderbare Netzwerk an musikalischen Freunden wäre unsere Arbeit im Dienste der „Musica Sacra“ wesentlich schwieriger.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Immenstadt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gern gesehen.

