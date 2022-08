Christian Heumader zeigt Fotos, wie früher gearbeitet wurde

Der Bad Hindelanger Fotograf würdigt in kunstvollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen altes Handwerk sowie die mühsame Pflege der Bergwiesen.

In der Wegwerf-Gesellschaft, die sich immer mehr durchsetzt, droht das Verständnis für den Wert der Arbeit und des Materials verloren zu gehen. Wer repariert heutzutage noch Gebrauchsgegenstände? Wer schätzt noch „Hand-Arbeit“? Letztere rückt die gleichnamige Ausstellung von Christian Heumader im Fischinger Kurhaus Fiskina in den Mittelpunkt.

Der Bad Hindelanger Fotograf und Autor beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Handwerk und der Landschaftspflege, die seit vielen Generationen im Ostrachtal betrieben und geleistet werden. Es ist zum Teil traditionelles Handwerk, das zu verloren gehen droht, wie etwa jenes der Schellenhersteller oder Hornerschlittenbauer, es ist aber auch die mühsame Landschaftspflege, die Bergbauern leisten, um die Kulturlandschaft des Allgäus zu erhalten.

Kunstvoll Schwarz-Weiß-Aufnahmen

Christian Heumader dokumentiert nicht nur die Arbeit der Menschen, sondern würdigt deren Wert in kunstvollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Da werden Menschen in den Blick gerückt, deren Tätigkeit von vielen kaum wahrgenommen wird, obwohl gerade diese hier portraitierten Menschen einen wertvollen Beitrag für die Allgemeinheit leisten: Sei es, dass sie auf traditionelle und ganz natürliche Weise Käse herstellen. Sei es, dass sie in mühsamer Arbeit Bergwiesen mähen und vor Verbuschung bewahren. Sei es, dass sie alte Handwerkstechniken bewahren, deren Wissen verloren zu gehen droht.

Christian Heumader zeigt, wie früher handwerklich gearbeitet wurde.

Christian Heumader richtet die Perspektive immer auf den Menschen und seine Leistung. Wie hoch diese ist, lassen Aufnahmen vom mühevollen Heumachen auf steilen Bergwiesen erahnen, oder das Anspitzen von dicken Ästen oder dünnen Stämmen mit dem Beil, um Pflöcke für das Einzäunen von Vieh auf der Alp zu erhalten. Eine fast schon ausgestorbene Handwerkskunst scheint das aufwendige Anfertigen hochwertiger und kunstvoller Kuhschellen.

Erkenntnis für die Zukunft aus der Vergangenheit?

Die ausdrucksstarken künstlerisch veredelten Aufnahmen werfen dabei auch die Frage auf, wieviel Wert messen wir eigentlich noch der „Hand-Arbeit“ von Menschen bei? Entlohnen wir solche Tätigkeit angemessen im Verhältnis zu anderen Arbeiten. Können wir vielleicht sogar Erkenntnis für die Zukunft aus dieser Vergegenwärtigung alter Arbeitsformen schöpfen? Ja, sagt Christian Heumader.

Gerade in einer Zeit, in der Industrialisierung, Mechanisierung und Digitalisierung immer mehr voranschreiten und ihre Auswirkungen auf Natur und ökologisches Gleichgewicht uns immer mehr Kopfzerbrechen bereiten, zeigen diese alten Handwerker, wie mit minimaler Energie und minimalem Materialaufwand die tollsten Dinge hergestellt werden können, erklärt der 69-Jährige. Solche Menschen können als Vorbild dienen, wie nachhaltiges Handeln möglich sei.

In fünf Bildbänden hat Christian Heumader bisher den so wichtigen traditionellen Arbeiten im Ostrachtal und den Menschen, die sie verrichten und die er in diesen Büchern auch zu Wort kommen lässt, ein Denkmal gesetzt. Ein sechstes Buch über die Alpwirtschaft erscheint Ende des Monats: „S. Vieh“. Ein Bild daraus schmückt schon jetzt die Ausstellung in Fischen.

Öffnungszeiten: bis 7. September, täglich von 9 bis 17 Uhr.

