Tierquälerei? Peta erhebt Vorwürfe vor Circus-Krone-Premiere in Immenstadt

Die Tierschutzorganisation kritisiert den Umgang mit Löwen, Tigern, Elefanten und Pferden. So wird Circus Krone von einem Aktionsbündnis verteidigt.

31.08.2023 | Stand: 19:33 Uhr

Zirkustiere werden auf viel zu engem Raum gehalten und dazu gezwungen, Kunststücke aufzuführen – sie werden also von ihren Dompteuren gequält. Derartige Anschuldigungen werden in der Diskussion um das Tierwohl in Zirkussen immer wieder laut – auch vor dem Gastspiel des nach eigenen Angaben größten Zirkus der Welt in Immenstadt. Denn der Circus Krone setzt weiter auf Tiere als „Stars in der Manege“. Wenn er am Donnerstag, 31. August, die Premiere seines neuen Programms am Immenstädter Viehmarktplatz feiert, werden Tricks mit Löwen, Tigern, Elefanten oder Pferden im Mittelpunkt der Show stehen. (Auch interessant: Circus Krone verkauft ungewöhnliche Ware)

Scharfe Kritik: Übt Circus Krone Gewalt gegen seine Tiere aus?

Vertreter der Tierrechtsorganisation PETA kritisieren das im Vorfeld scharf – und werfen Krone vor, Gewalt gegen seine Tiere auszuüben. Bei dem sehr strittigen Thema scheiden sich aber die Geister. Das Aktionsbündnis „Tiere gehören zum Zirkus“ verteidigt die Tierhaltung des Circus Krone in einem offenen Brief, der der Redaktion vorliegt.

PETA erhebt in einer Mitteilung schwere Vorwürfe: Im vergangenen November sei gefilmt worden, wie ein Mitarbeiter des Circus Krone ein Pferd mit einem Strick auf den Kopf schlägt. Auch Zirkusdirektor Martin Lacey jr. wird von PETA Tiermissbrauch unterstellt. Der Raubtiertrainer soll 2019 zwei Löwinnen und einen Tiger mit Peitsche und Stock geschlagen haben. Seit Jahren weist die Tierrechtsorganisation zudem auf Verhaltensstörungen von Elefanten und Pferden des Circus Krone hin. (Lesen Sie dazu: "Das Publikum liebt die Tiere" - Das sagt Zirkusdirektor Martin Lacey jr. beim Aufbau des Circus Krone in Immenstadt zum Tierwohl)

Forderung von PETA: Deutschlandweites Tierverbot in Zirkussen

PETA fordert deshalb Circus Krone auf, „die Gefangenschaft, Misshandlung und Ausbeutung fühlender Lebewesen endlich zu beenden“ und auf „moderne, tierfreie Darbietungen“ zu setzen. Die Organisation spricht sich zudem für ein deutschlandweites Verbot von allen Tieren im Zirkus aus. (Interessanter Kommentar: Akrobatik statt Alpakas - Zirkus funktioniert auch ohne Tiere)

Das Aktionsbündnis „Tiere gehören in den Zirkus“ – laut Brief von Zirkusliebhabern ohne Unterstützung der Zirkusunternehmen gegründet – macht sich hingegen dafür stark, „den traditionellen Zirkus mit Tieren“ zu erhalten.

Contra: Tierhaltung beim Circus Krone wie in einem "gut geführten zoologischen Garten"

Das Bündnis vergleicht die Tierhaltung des Circus Krone mit der eines „gut geführten zoologischen Gartens“. Dazu tragen etwa die großzügigen Freigehege, die medizinische Betreuung von Experten und das enge Vertrauen zwischen Mensch und Tier bei.

Durch die Dressur der Tiere werde Langeweile und somit Auftreten von Verhaltensstörungen entgegengewirkt, heißt es im Brief. Solange die Tiere ihre Bedürfnisse befriedigen können, sei es für sie nicht von Bedeutung, ob sie im Zirkus oder der Wildnis leben. Zudem seien sie wichtige Botschafter für ihre – teils bedrohten – Artgenossen, indem sie bei Besuchern Interesse und Sympathie wecken.

