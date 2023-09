"Wie eine kleine Stadt" - Circus Krone gastiert in Immenstadt

222 Menschen, knapp 100 Tiere und 120 Fahrzeuge - Zirkuschef Martin Lacey jr. spricht beim Aufbau über die Dimension des Circus Krone. Das sagt er zum Tierwohl.

29.08.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Während die „Stars in der Manege“ des Circus Krone noch das Publikum in Memmingen unterhielten, hat ihr Vorkommando bereits in der vergangenen Woche mit dem Aufbau in Immenstadt begonnen. Dort macht der weltbekannte Zirkus von Donnerstag, 31. August, bis Sonntag, 3. September, Station. Auf dem Viehmarktplatz wird das – laut eigener Aussage – größte Zirkuszelt der Welt errichtet. Der Tross des Circus Krone sei „wie eine kleine Stadt“, erzählt Zirkusdirektor Martin Lacey jr. beim Aufbau.

