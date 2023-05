Circus Mulan steckt in einer nassen Wiese fest: Was der Burgberger Bürgermeister dazu sagt

Der Circus Mulan steckt auf einem aufgeweichten Feld in Burgberg fest. Warum die Gemeinde keinen Platz zur Verfügung gestellt hat.

16.05.2023 | Stand: 18:42 Uhr

Der Circus Mulan steckt in einer nassen Wiese in Burgberg fest und kommt nicht weg. Warum aber wurden ihnen kein befestigter Platz in der Gemeinde angeboten? In einer Mitteilung an unsere Redaktion schreibt dazu Bürgermeister André Eckardt, dass der Circus Mulan „ohne Absprache mit der Gemeinde“ auf dem Feld eines Landwirts seine Vorstellungen bietet. Im Gegenteil: Die Gemeinde habe Circus Mulan vorher mitgeteilt, dass heuer kein gemeindliches Grundstück bereitsteht, etwa wegen umfangreicher Bautätigkeiten an verschiedenen Straßen.

Circus Mulan in Burgberg: "Ohne Absprache mit der Gemeinde"

„Anders als 2022, als der Zirkus Sperlich auf dem Gelände des Vitalparkplatzes seine Lager aufschlug, erfolgte diesmal der Besuch des Zirkus ohne Absprache mit der Gemeinde“, schreibt Eckardt. Der Zirkus habe von der Gemeinde eine Absage erhalten: Zum einen habe der Gemeinderat beschlossen, dass nur alle zwei Jahre ein kleiner Zirkus im Ort gastieren dürfe, zum anderen gebe es derzeit umfangreiche Bauarbeiten an verschiedenen Straßen im Ort und auf dem Parkplatz des Vitalparks lagere noch Baumaterial.

André Eckardt: "Nicht an die Vorgabe gehalten"

„Leider hat sich der Zirkus nicht an die Vorgaben gehalten und einen Standort auf einem Privatgrundstück finden können“, schreibt Eckardt. In diesem Fall könne die Gemeinde keinen Einfluss nehmen. Wie berichtet, kommt der Zirkus, ohne große Flurschäden anzurichten, derzeit nicht mehr vom nassen Feld und gastiert deshalb bis kommenden Sonntag in Burgberg. Eigentlich wollte er schon am Montag in Dietmannsried sein.

