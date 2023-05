Circus Mulan steckt im Oberallgäu fest - der Grund ist kurios

Der Circus Mulan bleibt länger in Burgberg als geplant. Die Zirkusfamilie will das Beste daraus machen - und hat einen wichtigen Tipp für Besucher.

13.05.2023 | Stand: 09:51 Uhr

Lang anhaltender Regen, aufgeweichte Wiesen: Der Circus Mulan steckt in Burgberg fest. Neben den Aufführungen an diesem Wochenende stehen in Burgberg deshalb weitere Vorstellungen am darauffolgenden Wochenende an. Zirkusdirektorin Jacqueline Köllner (geborene Renz) sagt auch, dass es Tier und Mensch des Circus Mulan gut geht. Aber die Wiese des Bauern, wo sie gastieren, soll keinen Schaden dadurch nehmen, dass sie die Zelte abbrechen und mit ihren teils schweren Wagen durch die Wiese pflügen.

"Im Vorteil sind die Besucher mit Gummistiefeln"

Einfach vom Platz fahren, das sei derzeit nicht möglich. „Es hat ja in den vergangenen Tagen fast nicht mehr aufgehört zu regnen“, sagt Köllner am Freitagvormittag. Die Vorstellungen der vergangenen Tage hätten zwar alle stattgefunden. „Aber im Vorteil sind derzeit die Besucher mit Gummistiefeln“, sagt die Zirkusdirektorin.

Keine Tribüne, aber Stühle

Weil schon bei der Ankunft die Wiese weich war, sei im 300 bis 400 Personen fassenden Zelt keine Tribüne aufgebaut worden, denn die wäre abgesackt, sagt Köllner. Die Besucher sitzen deshalb auf Stühlen. „Das war bei diesem Wetter eine gute Entscheidung“, sagt Köllner. Befestigt worden sei der Untergrund mit Dielen.

Die Zuschauer haben also einen festen Boden unter ihren Stühlen und den Füßen. Trocken sei die mit Sägespäne ausgestreute Manege. „Nur um das Zelt herum ist es bei Regen klatschnass“, sagt Köllner. Dennoch sei die Zirkusfamilie bemüht, dass alle Besucher trockene Füße behalten: Der Weg von der Kasse zum Zirkuszelt sei mit Planken ausgelegt. „Das ist alles viel Aufwand, aber da müssen wir durch.“

Vorstellungen dauern jeweils 90 Minuten

Die Vorstellungen des Circus Mulan dauern jeweils 90 Minuten. Sie beginnen in der Regel mit einer klassischen Tiernummer, diesmal mit Jacqueline Köllner und ihrer Darbietung „Mini und Maxi“. Das ist „eine Tierdressur mit einem altdeutschen Minipony mit 85 Zentimetern Stockmaß und einem holländischen Riesenhengst, Stockmaß 1,65 Meter.“ Zur Erklärung: Stockmaß bedeutet die Höhe bis zum Rücken, der Tiere, gemessen wird in der Regel oberhalb der Vorderbeine.

Aber stehen die Tiere in ihrem überdachten Stallzelt ohne Boden denn überhaupt trocken? Kölner bejaht, das sei kein Problem. Es gebe auch genügend Einstreu, sodass es von unten weich und trocken sei. In der Pause der Vorstellungen steht für Kinder Ponyreiten an und alle Besucher dürfen das Zelt mit den Tieren anschauen. Köllner hofft, dass es nächste Woche wenig regnet, sodass am Montag, 22. Mai, das Zelt in Burgberg endgültig abgebaut werden kann, ohne einen großen Flurschaden anzurichten. „Dann geht es weiter nach Dietmannsried“, sagt Köllner.

Vorstellungen des Circus Mulan in Burgberg: Samstag, 13. Mai (11 und 16 Uhr), Sonntag, 14. Mai (11 Uhr). Dann geht es weiter am Freitag, 19. Mai (16 Uhr), Samstag, 20. Mai (16 Uhr), Sonntag, 21. Mai (11 Uhr).

