Claudia Roth wird wieder Schirmfrau beim Fotogipfel in Oberstdorf

Auch als Staatsministerin hält Claudia Roth dem Oberstdorfer Fotogipfel die Treue. Das Festival ist ab 29. Juni geplant. Was die Politikerin mit ihm verbindet.

Für die zehnte Ausgabe des Oberstdorfer Fotogipfels agiert Claudia Roth, seit Dezember 2021 Staatsministerin für Kultur und Medien, erneut als Schirmfrau. Das teilt Kurator Christian Popkes mit. „Europas höchstes Fotofestival“ sei vom 29. Juni bis zum 3. Juli geplant und steht unter dem Motto „Berge 2.0“.

Die Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen setze sich seit vielen Jahren in zahlreichen Gremien und Ausschüssen für die Kulturpolitik ein, erklärt Christian Popkes. Sie übernehme die politische Patenschaft des Festivals bereits zum fünften Mal und unterstreiche damit den hohen Stellenwert des Oberstdorfer Fotogipfels.

Claudia Roth zeigt 2017 eigene Aufnahmen

2017 übernahm Claudia Roth als damalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages erstmals die politische Patenschaft für das Festival, das mit dem Motto „Mein Europa“ und einer Fotodokumentation zur politischen Entwicklung Europas damals prädestiniert schien für die ehemalige Europaabgeordnete. Beim Festival waren auch eigene Aufnahmen von Claudia Roth ausgestellt.

„Wir freuen uns sehr, die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth erneut als Schirmfrau des Oberstdorfer Fotogipfels in Oberstdorf begrüßen zu dürfen, um außergewöhnlicher Fotografie und nationalen sowie internationalen Fotokünstlerinnen und -künstlern eine besondere Bühne zu bieten“, erklärt Christian Popkes, der den Oberstdorfer Fotogipfel ins Leben gerufen hat.

Dessen zehnte Auflage beginne am 29. Juni mit der Eröffnungsrede von Claudia Roth. Das Festival präsentiert in zahlreichen Ausstellungen und mit großformatigen Outdoor-Installationen an Orten wie dem Gipfel des Nebelhorns viele Facetten der Fotografie.

