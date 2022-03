In einem Smartphone verbergen sich 60 Rohstoffe, sogar Goldpartikel. Das sollte doch wiederverwendet werden, sagt nicht nur der Rettenberger Christian Franz.

18.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Überall fällt Elektroschrott an. Damit sind nicht nur alte Waschmaschinen und Lampen gemeint – insbesondere Smartphones. Über 20 Millionen werden Jahr für Jahr in Deutschland verkauft – und sollten niemals im Müll landen. Das betont der Zweckverband für Abfallwirtschaft (ZAK) Kempten. In jedem dieser kleinen Elektronikgeräte seien 60 Rohstoffe zu finden und in 1000 Smartphones Goldpartikel im Wert von über 750 Euro. Das Recycling der Rohstoffe ist deshalb angesagt.