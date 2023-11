Kritik wegen Flüchtlingsunterkunft: "Wir kriegen a Fotzen"

In Burgberg wird ein Zelt für bis zu 120 Geflüchtete errichtet - wo bisher Container für 50 Menschen standen. Von einer "Beschlagnahme" des Kreises ist die Rede.

15.11.2023 | Stand: 19:30 Uhr

Die Flüchtlingsunterkunft an der Häuserer Allee in Burgberg ist weg. Es gibt einen neuen Standort für eine solche Containerunterkunft im Außenbereich, am Rohrachweg. Die Erschließung ist geplant, Baubeginn soll im Frühjahr sein.

