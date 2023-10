Cornelia Mayr war die erste Frau in der Bergwacht Immenstadt

Seit 2002 aktiv: Dafür zeichnet Ministerpräsident Söder Conny Mayr mit "Silber" aus. Verantworlich für Einsätze und Finanzen.

24.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Sie war die erste Frau, die bei der Bergwacht Immenstadt Einsätze absolvierte. Sie kümmerte sich um die Finanzen und leitet souverän auch größere Einsätze. Dafür hat Cornelia Mayr, die die Kameraden "Conny" nennen, das Leistungsabzeichen der Bergwacht Bayern in Silber erhalten. Ministerpräsident Markus Söder überreichte es ihr in einer Feierstunde in der Hofkirche der Residenz in München.

Mayr hat im Jahr 2002 ihre Bergwachtprüfungen erfolgreich abgelegt und begann danach die erste weibliche Einsatzkraft den Dienst in der Bergwacht Immenstadt.

Schon nach kurzer Zeit übernahm sie laut der Laudatio aufgrund ihrer Berufsausbildung die Funktion der Verantwortlichen für Finanzen der Bergwacht Immenstadt. "18 Jahre lang bis 2021 übte sie gewissenhaft und mit Akribie diese Tätigkeit aus", betonte Söder.

Auch die Planung und der Neubau der Bergrettungswache Immenstadt in Kombination mit der Regionalgeschäftsstelle Allgäu fiel in diese Zeit. Mayr habe während der gesamten Bauphase die Finanzplanungen und Abrechnungen für die Bergwacht Immenstadt und die Region Allgäu übernommen, so Söder.

Darüber hinaus sei sie seit vielen Jahren als bestellte Einsatzleiterin im Einsatzleitbereich Allgäu Nord voll im Einsatzgeschehen involviert. Auch größere und aufwändige Einsätze leite sie sehr umsichtig und erfolgreich.

Weitere Themen:

Wandern in den Alpen: Tipps für Anfänger

Feuerwehren trainieren in Oberstdorf