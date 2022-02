Es gibt Besuchsverbote, Mitarbeiter sind an der Belastungsgrenze. Dennoch halten Verantwortliche eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für „nicht zielführend“.

21.02.2022 | Stand: 18:55 Uhr

Die Omikron-Variante führt zu vielen Ansteckungen in der Region. Das wirkt sich auch auf Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen aus. Dem Gesundheitsamt sind aktuell sechs stationäre Einrichtungen der Altenpflege im Landkreis Oberallgäu und der Stadt Kempten bekannt, in denen Covid-19-Fälle aufgetreten sind. In den Krankenhäusern in Kempten und dem Oberallgäu werden derzeit 55 Corona-Patienten behandelt, fünf davon auf der Intensivstation.