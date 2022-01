Ist ein Kind in einen Sonthofer Kindergarten gekommen, obwohl ein positiver Schnelltest vorlag?

Im Kindergarten Süd in Sonthofen gab es einen Corona-Fall. Dazu kursieren Gerüchte im Internet. Die Stadt erklärt, wie die Lage ist.

13.01.2022 | Stand: 18:43 Uhr

Hat ein Kind Zutritt zu einem städtischen Kindergarten in Sonthofen bekommen, obwohl ein positiver Schnelltest vorlag? Dieses Gerücht, das im Internet verbreitet wurde, hat in der Oberallgäuer Kreisstadt hohe Wellen geschlagen. So soll nach einem ersten positiven Schnelltest ein weiterer Test vorgenommen worden sein. Dieser war dann offenbar negativ, woraufhin das Kind wohl doch Zutritt zu der Einrichtung bekam. Als die Eltern des Kindes aber auf Nummer sichergehen wollten, fiel offenbar ein PCR-Test positiv aus.