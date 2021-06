Delta-Variante des Coronavirus im Allgäu aufgetaucht - 60-Jähriger Mann gestorben

Die indische oder Delta-Variante des Coronavirus ist jetzt auch im Landkreis Oberallgäu angekommen. Das teilt das Landratsamt mit. Was schon bekannt ist.

15.06.2021 | Stand: 16:23 Uhr

Im Oberallgäu ist ein Mann gestorben, der mit der sogenannten indischen - auch Delta-Variante genannten - Form des Coronavirus infiziert war. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Der Fall sei dem Oberallgäuer Gesundheitsamt erst in der vergangenen Woche bekannt geworden, ebenso die spezifische Mutation. Bei dem 60-jährigen Mann habe es „Risikofaktoren und Vorerkrankungen“ gegeben, heißt es in einer Mitteilung der Kreisbehörde. Er ist nach einigen Tagen stationärer Krankenhausbehandlung am 12. Juni verstorben.

Das Gesundheitsamt ist derzeit damit beschäftigt, durch weitreichende Befragungen im privaten wie im beruflichen Bereich des Verstorbenen, mögliche Verbreitungswege herauszufinden, Infektionsketten zu identifizieren und zu unterbrechen. Dies gestaltet sich wegen der fehlenden Befragungsmöglichkeit als schwierig. Unter anderem werden derzeit auch Mitglieder einer Kirchengemeinde befragt.

Delta-Variante des Coronavirus gilt als ansteckender

Das Landratsamt Oberallgäu weist darauf hin, dass die Mutation ansteckender ist als die bisherige „britische“ Variante, und die Menschen angesichts dessen weiterhin die AHA+L+A-Regeln befolgen sollen – also Abstand halten, Hygiene beachten (Hände waschen), im Alltag Maske tragen, Lüften und Warn-App nutzen. Laut Virologen verursacht die Virusvariante zudem schwerere Krankheitsverläufe.

Wenn bei Laboranalysen keine eindeutige bekannte Variante (dies ist bei weit über 95% die britische Variante) entdeckt wird, veranlasst das Gesundheitsamt oder das Labor die Untersuchung gerade auch auf die Delta-Variante, um hier das Auftreten und die Verbreitung besser einschätzen und die richtigen Maßnahmen treffen zu können.