Impfen und Testen unter einem Dach in Sonthofen

Gebündelte Angebote gibt es künftig in der Grüntenkaserne in Sonthofen. Terminvereinbarungen sind nicht mehr nötig.

15.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

In der Sonthofer Grüntenkaserne wird ab sofort beraten, getestet und geimpft. Terminvereinbarungen sind nicht mehr nötig. Das teilt das Landratsamt mit.

Seit einigen Tagen ist das Testzentrum, das der Landkreis mithilfe der Johanniter Unfallhilfe in der Markthalle in Sonthofen betrieben hatte, abgebaut und umgezogen. Seither befinden sich sämtliche Gesundheitsangebote rund um die Corona-Pandemie in der Grüntenkaserne. Von diesem zentralen Ort aus lasse sich das vorhandene Angebot mit effizienterem Personaleinsatz aufrechterhalten, heißt es in der Mitteilung.

Beraten, impfen und testen lassen können sich Hilfesuchende inzwischen ohne vorherigen Termin. Angeboten werden PCR- und Schnelltests genauso wie Impfstoffe jeden Herstellers. Auch ein Kinderimpfzentrum ist in das Corona-Zentrum des Landkreises integriert. Zu beachten ist jedoch, dass laut einer neuen bayerischen Verordnung in den kommunalen Testzentren grundsätzlich keine kostenpflichtigen Tests (und damit auch nicht solche, die eine Eigenbeteiligung vorsehen) angeboten werden.

Corona: PCR-Test nur bei ärztlicher Überweisung oder Anordnung durch das Gesundheitsamt

Schnelltesten lassen können sich hier kostenlos alle, denen das laut der gültigen Verordnung erlaubt ist. Um einen PCR-Test zu bekommen, benötigen Bürgerinnen und Bürger eine ärztliche Überweisung oder eine Anordnung durch das Gesundheitsamt. Wer aus anderen Gründen einen verifizierten Schnelltest benötigt, kann sich an die privaten Teststellen im Kreis wenden.

Die Öffnungszeiten des Impfzentrums Oberallgäu sind: Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag (12 bis 16 Uhr) sowie Mittwoch (15 bis 19 Uhr). Das Testzentrum Oberallgäu hat Montag, Mittwoch und Freitag (11 bis 15 Uhr) sowie Dienstag und Donnerstag (14 bis 18 Uhr) geöffnet.

