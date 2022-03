In Kempten und im Oberallgäu kann sich jeder mit Novavax impfen lassen

Nur wenige wollen den neuen Totimpfstoff Novavax. Eine Priorisierung gibt es im Landkreis nicht mehr. In den Kliniken steigt die Zahl der Corona-Patienten.

10.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Im Landkreis Oberallgäu und in Kempten kann sich jeder mit dem Impfstoff von Novavax impfen lassen. Das hat das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Eine Priorisierung gebe es nicht mehr.

Die Behörden hatten einige Hoffnung in den Impfstoff des US-amerikanischen Herstellers gesetzt. Dabei handelt es sich um einen Proteinimpfstoff. Er basiert auf einer anderen Technologie als die mRNA-Vakzine von Biontech und Moderna, die bisher überwiegend genutzt werden. Ihnen stehen manche Impfwillige skeptisch gegenüber. Der Impfstoff von Novavax, auch als „Totimpfstoff“ bekannt, wird für Bürger ab 18 Jahren empfohlen. Gespritzt werden zwei Dosen im Abstand von drei Wochen. (Lesen Sie dazu auch: "Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist der Tod der Pflegeheime")

Impfzentren Sonthofen und Kempten: 1400 Dosen Novavax geliefert

In die Impfzentren in Sonthofen und Kempten wurden je 1400 Dosen geliefert. Bislang wurden davon laut Landratsamt aber nur sehr wenige verimpft. „Die Nachfrage ist äußerst gering“, schreibt die Pressestelle. Konkrete Zahlen könnten die Impfzentren hierzu noch nicht nennen, da die Impfungen mit Novavax erst in der Anfangsphase seien. Aufgrund der geringen Nachfrage sollen vorerst keine neuen Dosen bestellt werden.

Aktuelle Nachrichten zur Corona-Pandemie im Allgäu und der Welt lesen Sie in unserem Newsblog.

Die Infektionszahlen im Oberallgäu und Kempten sind hingegen weiterhin hoch. Die Zahl der Patienten in den Kliniken steige wieder an, teilt die Pressestelle des Klinikverbunds Allgäu mit. „Außerdem befinden sich auch Mitarbeiter aufgrund von eigenen Erkrankungen in Isolation“, heißt es weiter. Aktuell werden 65 Corona-Patienten aus dem Landkreis und Kempten stationär in den Kliniken behandelt. Zehn Personen davon werden intensivmedizinisch behandelt und zwei laut Intensivregister invasiv beatmet.

Im Klinikverbund habe sich eine niedrige zweistellige Zahl von Mitarbeitern für die Impfung mit dem proteinbasierten Impfstoff von Novavax entschieden. „Gegenwärtig gehen wir nicht davon aus, dass die Verfügbarkeit dieses Impfstoffes die Zahl der Mitarbeiter, die sich bislang gegen eine Impfung entschieden haben, relevant verringert“, teilt die Pressestelle mit.

Die Infektionszahlen im Detail (Stand 9. März)

Landkreis Oberallgäu

Fälle seit Beginn der Pandemie 35.277 (Vorwoche: 32.042)

Todesfälle seit Beginn der Pandemie 163

seit Beginn der Pandemie 163 7-Tage-Inzidenz 2069,6 (Freitag vor einer Woche: 1995,4)

Kempten

Landkreis Oberallgäu

Erstimpfungen 146.871 (Quote: 65,2 Prozent)

146.871 (Quote: 65,2 Prozent) Zweitimpfungen 156.674 (69,6 Prozent)

156.674 (69,6 Prozent) Booster-Impfungen 106.369 (47.2 Prozent)

Die Zahlen der Zweitimpfungen sind zum Teil höher als die der Erstimpfungen. Das liegt daran, dass Hausärzte Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson als Zweitimpfung erfassen. Zudem gelten Genesene, die eine Erstimpfung bekommen haben, als vollständig geimpft.

Inzidenz in der Nachbarschaft

Landkreis Lindau 1782,3 (Freitag vor einer Woche: 1671,4)

1782,3 (Freitag vor einer Woche: 1671,4) Kempten 1702,9 (1824,8)

1702,9 (1824,8) Ostallgäu 1795,5 (1750,4)

1795,5 (1750,4) Unterallgäu 1761,0 (1619,4)

1761,0 (1619,4) Kaufbeuren 1175,5 (1419,6)

1175,5 (1419,6) Memmingen 2055,9 (1880,1)

