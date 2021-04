Kommunen im Oberallgäu bieten nächste Termine zur Corona-Impfung an

Bürger können sich bei Kommunen im südlichen Oberallgäu fürs Impfen anmelden. Wann welche Termine angeboten werden.

12.04.2021 | Stand: 06:46 Uhr

Das dezentrale Impfen im Oberallgäu wird weiter fortgesetzt. Das ist Konsens zwischen Landratsamt, Kommunen und Impfzentren, teilt die Kreisbehörde mit. In den Kommunen des südlichen Landkreises, die durch das Impfzentrum Sonthofen betreut werden, seien seit 4. März mehr als 2200 Bürger geimpft worden. „In gemeinsam organisierten Terminen haben stets alle an einem Strang gezogen“, erklärt Christian Bader, Örtlicher Einsatzleiter für das dezentrale Impfen. Hausärzte, Kommunen, Landratsamt und kürzlich in Oberstdorf die Apotheken haben laut Bader bewiesen, dass es möglich sei, den „Impfturbo“ anzuwerfen, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht.

Wer im vergangenen halben Jahr nicht an Corona erkrankt ist, kann sich anmelden

Ein großer Teil der Personen über 80 Jahre sei mittlerweile immunisiert, daher sind jetzt Menschen über 70 Jahren an der Reihe. Wer im vergangenen halben Jahr nicht an Corona erkrankt ist, kann sich in folgenden Kommunen für Impftermine anmelden:

Bad Hindelang: Samstag, 17. April, Telefon 08324/892520, Internet: www.marktgemeinde.badhindelang.de

Lesen Sie auch: Kempten und der Landkreis Oberallgäu wollen das Impfen vereinfachen