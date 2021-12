Um die Corona-Impfquote zu erhöhen, sollen bald Apotheker, Zahn- und Tierärzte impfen dürfen. Das sagen Vertreter dieser Berufsgruppen aus dem Oberallgäu dazu.

01.12.2021 | Stand: 15:59 Uhr

Bis Weihnachten will der designierte neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Impfquote in Deutschland erhöhen: Bis zu 30 Millionen Corona-Impfungen sollen möglich sein. Um dieses Ziel zu erreichen, soll der Kreis derjenigen, die Impfungen durchführen, ausgeweitet werden. Neben Häusärzten und Impfzentren könnten künftig auch Apotheker, Zahn- und Tierärzte impfen. Darüber beraten Bund und Länder unter anderem am Donnerstag beim nächsten Corona-Gipfel.