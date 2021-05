Bald gibt es Lockerungen für Menschen, die bereits zweimal gegen Corona geimpft sind. Wir fragten die Oberallgäuer, worauf sie sich am meisten freuen.

01.05.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Endlich gute Nachrichten in dieser Corona-Zeit für viele Menschen. Am Dienstag verkündete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, dass Covid-19-Geimpfte in Bayern mit negativ Getesteten gleichgestellt werden. Wir fragten dazu Oberallgäuer, die bereits geimpft sind, worauf sie sich am meisten freuen.