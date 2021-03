Die Inzidenz ist zu hoch: Für das Oberallgäu treten ab Dienstag automatisch die verschärften „Notbremse“-Regeln in Kraft. Was das bedeutet.

24.03.2021 | Stand: 15:11 Uhr

Ab Dienstag greift auch im Landkreis Oberallgäu die sogenannte Corona-Notbremse. Das teilt das Oberallgäuer Landratsamt am Samstagmittag mit. Die entsprechenden Regeln treten automatisch in Kraft. Der Inzidenzwert liegt am Samstag den dritten Tag hintereinander über 100. (Das sind die Inzidenzwerte im Allgäu)

Ab Dienstag, 22. März, gelten im Oberallgäu diese Corona-Maßnahmen:

Treffen sind nur noch mit dem eigenen Hausstand und einer weiteren Person erlaubt. Sprich: Private Treffen sind nur noch mit einer „haushaltsfremden“ Person erlaubt.

Schulen und Kindertagesstätten müssen im Oberallgäu

Ähnlich verhält es sich bei Kindergärten und Krippen. Sie sind geschlossen, bieten aber ebenfalls Notbetreuung an, wenn beispielsweise die Eltern arbeiten müssen. Bei diesen Regelungen bleibt es bis zu den Ferien.

Zulässig ist die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst.

Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

Ab Dienstag: Ausgangssperre in der Nacht im Oberallgäu

Ab Dienstag gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr.

Einzelhändler dürfen Click & Collect anbieten.

Friseure bleiben weiterhin geöffnet. So auch Nagel- und Kosmetikstudios.

Auch Baumärkte, Gartencenter und Buchhandlungen bleiben offen.

Nur kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkung bleibt erlaubt, die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt.

Der Betrieb und die Nutzung von Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und anderen Sportstätten ist nur unter freiem Himmel und nur für kontaktfreien Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen zulässig.

Museen und Kulturstätten werden wieder geschlossen.

Die FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen gilt weiterhin.

