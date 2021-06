Corona-Lockerungen im Oberallgäu: Welche Regeln ab dem 9. Juni gelten.

08.06.2021 | Stand: 16:07 Uhr

Aktualisiert am Dienstag, 8. Juni 2021: Seit Donnerstag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Oberallgäu nicht mehr über die 50er Grenze. Da das auch am Montag (7.6.) der Fall war, lag der Landkreis fünf Tage in Folge unter dem Inzidenzwert von 50. Ab Mittwoch kann das Oberallgäu deshalb noch mehr öffnen. Die Regeln im Detail.