Corona und die Folgen an Oberallgäuer Schulen

Die befürchtete Sitzenbleiber-Welle ist ausgeblieben. Förderprogramme helfen, Lücken beim Schulstoff zu schließen. Welche Defizite Rektorinnen beklagen.

03.10.2022 | Stand: 18:29 Uhr

Keine weiteren Schulaufgaben und Exen, kein Sitzen bleiben: Als Schülerinnen und Schüler wegen der Corona-Pandemie 2020 nach Hause geschickt wurden, musste keiner befürchten, das Klassenziel nicht zu erreichen. Vergangenes Schuljahr lief wieder normal. Doch die von vielen befürchtete große Wiederholer-Welle blieb nach Auskunft einiger Oberallgäuer Schulleiterinnen aus. Dennoch hätten Kinder und Jugendliche Defizite: Vor allem im sozialen Bereich. „Das entspricht auch unserer Wahrnehmung“, sagt Andreas Lammel, Gruppenleiter im Jugendamt Oberallgäu.

Zahl der Sitzenbleiber ist nicht besonders hoch

Zwar stellt die Direktorin der Staatlichen Realschule Immenstadt, Petra Westhäuser, fest: „Sitzenbleiber haben bei uns leicht zugenommen. Das sind die Folgen aus zwei Jahren Pandemie.“ Es hätten auch mehr Schüler als sonst von der Realschule auf die Mittel- oder Wirtschaftsschule gewechselt. Doch am Gymnasium Sonthofen, an der Mittelschule Oberstdorf, der Mittelschule Blaichach und auch im Schulamt ist die Zahl der Sitzenbleiber nach Auskunft der Leiter nicht besonders hoch.

Am Gymnasium Sonthofen wiederholen laut Direktor Joachim Stoller nicht mehr Schüler eine Klasse als sonst. „Durch genaue Förderprogramme für Schülerinnen und Schülern konnten wir hier viel erreichen“, erklärt er. Auch andere Oberallgäuer Schulleiter loben den Extra-Unterricht. Dafür wurden allein in den Grund- Mittel- und Förderschulen im Oberallgäu, in Kempten und dem Landkreis Lindau laut Schulamtsleiter Herbert Rotter knapp 80 Hilfslehrkräfte mit über 500 Stunden eingestellt. Dennoch könne man Wissenslücken in allen Schularten nicht wegdiskutieren, sagt Rotter.

Defizite gibt es im sozial-emotionalen Bereich

Übereinstimmend schildern die befragten Schulleiterinnen, dass die Kinder und Jugendliche Defizite im sozial-emotionalen Bereich aufweisen: Sowohl an der Grundschule als auch an Mittel- , Realschule und Gymnasium.

„Die Schüler können Probleme, die sie untereinander haben, nicht mehr lösen“, erklärt Stephan Knoll, Leiter der Mittelschule Oberstdorf. Das einer dem anderen auf dem Schulhof „eine runter haut“, passiere nun häufiger als vor der Corona-Pandemie. Der Rektor stellt fest, dass die Schüler sich schwertun, rechtzeitig ihre Hausaufgaben zu machen und andere Aufgaben zu erledigen. Manche Schüler hätten auch Schwierigkeiten, mit anderen in Lerngruppen zusammenzuarbeiten, schildert Marcus Sengenberger, Leiter der Grund- und Mittelschule Blaichach.

29 Fachkräfte und Sozialarbeiter

Lesen Sie auch

Lehrermangel: Erste Schulen im Oberallgäu schicken die Kinder früher heim Weniger Unterricht

Den sozialen Problemen entgegenwirken wollen die 29 Fachkräfte und Sozialarbeiter, die im Auftrag des Landkreises an den Oberallgäuer Schulen wirken. Sie sind dem Jugendamt unterstellt. Sozialpädagoge Andreas Lammel erinnert daran, dass in der Hochphase der Pandemie nicht nur die Schulen geschlossen waren, sondern auch Jugendzentren und das Vereinsleben pausierte. Den Kindern habe es an sozialen Kontakten gefehlt. Das Jugendamt bemerke nun, dass Fälle von Kindeswohlgefährdung deutlich ansteigen. Viele würden berichten, dass es zuhause nur noch Streit gebe, auch wegen materieller Dinge. Zudem nehme die Gewalt unter Schülerinnen und Schülern zu. Ob das nur an der Corona-Situation liege, sei schwer nachzuweisen, sagt Lammel.

Jetzt ist Geduld gefragt

Er rät den Lehrern nun, viel Geduld zu haben sich Zeit zu nehmen, auf die sozialen Nöte der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Statt Frontalunterricht sollten die Lehrerinnen laut Lammel alternatives Lernen in Gruppen anbieten. Wenn es den Anschein hat, dass ein Kind ein Problem hat, solle die Lehrkraft es aktiv drauf ansprechen. Den Eltern rät er das gleiche: „Zuhören, da sein, Zeit für die Kinder haben und sie in ihren Sorgen und Nöten stützen“, so Lammel.

Lesen Sie auch: Warum eine Lüftungsanlage für 450.000 Euro kommt