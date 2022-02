Corona verändert das Dorfleben: Damit haben Allgäuer Trachten- und Musikvereine zu kämpfen

Seit zwei Jahren dürfen Dörfer das nicht mehr tun, was sie am besten können: Feste auf die Beine stellen, Gemeinschaft leben. Was verändert das im Allgäu?

Gähnende Leere statt regen Betriebs: Den Dorfvereinen im Oberallgäu macht die Corona-Pandemie sehr zu schaffen. Feste fallen aus, ebenso Proben und Treffen. Der persönliche Kontakt zwischen den Vereinsmitgliedern fehlt.

Es war schon alles angerichtet, die Premiere ihres neuen Theaterstücks hätte am nächsten Tag stattfinden sollen. Doch dann kam Corona und der erste Lockdown. Nichts ging mehr für die Sonthofer Theatergruppe Fluhenstein, jetzt schon seit bald zwei Jahren. Eine so lange Zeit, dass Vorsitzender Klaus Schmid glatt den Namen des Theaterstücks vergessen hat.

Wegen Corona eine Absage nach der anderen

„Sag niamols nia“ wär’s gewesen. Wer Karten für das Stück gekauft hat, bleibt aber nicht auf den Kosten sitzen. „Alle bereits gekauften Karten für dieses Stück behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit“, erklärt Schmid. Wann es allerdings endlich stattfindet, weiß er nicht. „Wir spielen in einem kleinen Saal. Da lohnt es sich erst, wenn der wieder voll sein darf. Sonst kommt keine Stimmung auf.“ Also weiter warten, von Monat zu Monat neu entscheiden. Aber am wichtigsten: positiv bleiben. „Unsere Hauptversammlung konnten wir im Sommer abhalten und ein paar Essen waren möglich“, erzählt Schmid. Mit dem Vereinsleben von früher – also vor Corona – habe das aber wenig zu tun.

Nun musste auch der Vereine-Ball abgesagt werden. Zusammen mit Musikkapelle, Feuerwehr, Narrengesellschaft, Fußballklub und vielen mehr wird normalerweise ein großes Fest gefeiert. „Leider muss der Ball schon zum zweiten Mal ausfallen.“ Hoffnung hat Schmid allerdings für die zweitägige Reise, die die Theatergruppe jährlich unternimmt. „Das ist immer das Highlight des Jahres. Im September wollen wir diesmal in den Schwarzwald und bei einer Hexenwanderung mitmachen“, erzählt der Vorsitzende. (Lesen Sie auch: Nach sechs Jahren: Neues Leben für die „Alpenrose“)

Vereine im Oberallgäu: Unsicherheiten bleiben

Ähnliche zwei Jahre erlebte der Trachtenverein D’Älpler Immenstadt. Viele Veranstaltungen und Feste wurden abgesagt, für die Erwachsenen sei das Vereinsleben nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Vorsitzender Björn Walser sagt dennoch, dass die Auswirken beherrschbar wären. „Im Sommer hatte unsere Jugend immerhin einen relativ normalen Ablauf. Die Schuhplattlerproben fanden statt.“

Etwa 190 Mitglieder haben D’Älpler. „Ausgetreten ist wegen Corona zum Glück niemand“, freut sich Walser. Das liege auch daran, dass der Verein weiterhin den Kontakt zu seinen Mitgliedern aufrechterhält. Auch finanziell habe man kaum Einbußen gehabt. „Wir haben zwar keine Einnahmen, aber müssen auch nichts ausgeben, weil ja nahezu alles ausfällt“, sagt Walser. Dennoch sei es wichtig, endlich wieder Feste zu feiern. Das traditionelle Maibaumaufstellen mit der Stadtfeuerwehr Immenstadt fiel bereits zweimal aus. „Es gibt auch noch keine Planungen, ob es heuer stattfindet“, sagt der Vorsitzende.

Jugendausbildung leidet unter Corona-Einschränkungen

Bei der Musikkapelle Bihlerdorf-Ofterschwang ist man zuversichtlich, dass wieder ein Sommerprogramm klappen wird. „Wir dürfen den Optimismus nicht verlieren“, sagt Vorsitzender Stefan Köberle. Proben würden derzeit stattfinden, allerdings seien anstatt der 70 aktiven Mitglieder derzeit nur immer um die 30 vor Ort. Doch alles sei besser als ein kompletter Stillstand, findet Köberle.

Am 24. April will die Musikkapelle mit dem Frühschoppenkonzert in Oberstaufen unbedingt das musikalische Jahr einläuten, fiel das Konzert doch schon zwei Jahre in Folge aus. Das Bezirksmusikfest mussten sie bereits absagen. Das Jahreskonzert an Weihnachten und der Viehscheid sollen dann die Höhepunkte in 2022 werden.

Sorgen macht sich Köberle indes um die Jugendausbildung: „Je länger die Pause ist, desto schwieriger wird es, wieder anzuknüpfen.“ Aktuell seien Proben zwar wieder in Präsenz möglich, doch zu lange sei alles nur digital abgelaufen. „Wir hoffen, dass alles bald wieder so wird wie vor Corona.“

