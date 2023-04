Cybermobbing auch an Schulen im Oberallgäu ein Problem

Beleidigungen im Klassenchat: Lehrer raten, die Polizei einzuschalten. Oberallgäuer Volkshochschule startet Vortragsreihe für Schüler, Lehrer und Eltern.

14.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Im Klassenchat einer Elfjährigen aus dem Oberallgäu poppt eine verletzende Nachricht nach der anderen auf. Das Mädchen liest Beleidigungen, aber auch Nachrichten von Mitschülern, die sie verteidigen und zeigt den Verlauf ihren Eltern. Diese wenden sich an die Schulleitung. Cybermobbing passiere inzwischen so häufig, dass sich Betroffene direkt an die Polizei wenden sollen, raten verschiedene Lehrer.

Weil Vorfälle wie jener auch im Oberallgäu immer häufiger werden, startet die Volkshochschule Sonthofen eine Vortragsreihe für Eltern und Kinder. „Viele Jugendliche sind verstärkt im Internet aktiv und tragen dort auch Konflikte aus, weshalb wir eine aufklärende Präventionsarbeit für wichtig halten“, sagt Nico Meyer, Geschäftsführung der Volkshochschule.

Cybermobbing im Oberallgäu: VHS bietet Vorträge an

Cybermobbing habe viele Facetten und setzt die Opfer massiv psychisch unter Druck. Als Folge könnten Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen oder Depressionen auftreten. „Besonders betroffen sind dabei die jungen Heranwachsenden, die häufig viel über sich auf Internetplattformen preisgeben“, weiß Medienpädagogin Doris Sippel, die als Referentin für die VHS tätig ist.

Wie man dagegen vorgehen kann? Eine Möglichkeit ist, dass Schulen stärker auf das Thema aufmerksam machen. So können Schülerinnen und Schüler über die Risiken aufgeklärt werden und erfahren, wie sie sich selbst schützen können. Neben der Präventionsarbeit ist es wichtig, dass Betroffene schnell Hilfe bekommen. Hier können Schulpsychologen, die Schulsozialarbeit oder auch spezialisierte Beratungsstellen helfen.

„Es wäre sehr wünschenswert, wenn der Themenbereich Kommunikationskultur, Cybermobbing und der Umgang mit den eigenen Daten im Unterricht stärker in den Fokus gerückt wird,“ sagt Sippel. Im beschriebenen Fall an einer hiesigen Schule reichte es schon aus, Eltern und Kinder mit der Polizei zu drohen, um den Chatverlauf zu unterbrechen. „Inzwischen verstehen wir uns sogar richtig gut,“ sagt die Elfjährige im Nachhinein.

Informationen zur Prävention und Hilfestellung bieten verschiedene Veranstaltungen der VHS.

Mittwoch, 26. April, 17.30 Uhr, online: Teenskurs für Kinder und Jugendliche mit eigenem Handy und Internetzugang

Mittwoch: 3. Mai, 19 Uhr, Immenstadt: Cybermobbing.

