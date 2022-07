„D’ Neugier isch beim Weib a Lueder“: Gelungene Mundartlesung in Fischen

Heiteres, Tiefgründiges und Nachdenkliches präsentieren Conny Ney, Beate Lipp und Johannes Hitzelberger bei der Mundartlesung im Heimathaus in Fischen.

Fischen Sprachliche Barrieren dürfte es beim Mundartabend „Loose, sinne, lache“ im Fischinger Heimathaus beim einheimischen Publikum nicht gegeben haben. Wenngleich die anschauliche Darstellung von Conny Ney ihrer eingesetzten Englischkenntnisse beim Versuch, einige junge Engländer am Sonntag zur Ruhe anzuhalten, durchaus das Sprachzentrum der Zuhörerinnen und Zuhörer forderten. Dass ihr Englisch ausgezeichnet sei, daran lässt die Ofterschwangerin mit Äußerungen wie „such a lüt G’schrei on a Sunday“ keine Zweifel aufkommen.

Von der Schönheit der Musik

In seiner „schlenzigen“ Begrüßung drückt Organisator Robert Martin die Freude über die Teilnahme Johannes Hitzelbergers aus Pfronten aus, der sonst dem Bayerischen Rundfunk seine Stimme leiht. Die stimmungsvolle, musikalische Einstimmung des Abends übernehmen Andrea Leising und Veronika Wegmann mit Harmonie und Bass. Mit einer Hommage an die Schönheit der Musik philosophiert dann gleich darauf Beate Lipp aus Hinterstein in dem bis zum letzten Platz gefüllten Haus.

Zustimmendes Nicken

Es war ein Heimatabend der besonderen Art. Mal nachdenklich, mal erheiternd sind die Darbietungen, sorgen für laute Lacher ebenso wie zustimmendes Nicken. Während Conny Ney und Beate Lipp mit ihren selbstgeschriebenen Gedichten und Geschichten aufwarten, stützt sich Johannes Hitzelberger auf Werke unter anderem der Mundartdichterin Mizzi Tuschel, denn „dichten könne er selbst nicht, nur lesen“.

Ostallgäuer Ausdruckskraft

Dies macht er jedoch mit viel Ostallgäuer Ausdruckskraft und katapultiert die Zuhörenden von der Tierwelt des heimischen Gartens bis nach Afrika oder ins Paradies, in welchem die Vorkommnisse mit Adam und Eva ganz klar belegen: „Die Neugier isch beim Weib a Lueder“.

"Verbledet isa Lond?"

Einer von vielen Höhepunkten ist der Vortrag Conny Neys über die unterschiedlichen Varianten, um mit dem Fahrrad mit mehr oder weniger Anstrengung nach Obermaiselstein zu kommen. Ebenso exemplarisch Beate Lipps Erinnerungen an ein Klassentreffen und ihre Überlegungen zu den vielen neuen Worten und Verhaltensweisen, die im Zuge der Pandemie entstanden sind, und die Autorin abschließend zu der Frage bringen: „Verbledet isa Lond?“

Größere und kleinere Wünsche

Mit Gedanken über das Leben, wenn die Welt aufgrund einer Krankheit ganz klein wird, läutet Robert Martin die nächste Runde ein. Doch zum Glück gebe es die Fischinger Frauenkapelle, in der größere und kleinere Wünsche als Fürbitten um göttlichen Beistand hinterlassen werden können, wenngleich manch Anliegen durchaus etwas verwundere.

"Beafzgar und Pfuzgar"

Dass der BVB Deutscher Meister werden soll, steht da ebenso geschrieben, wie die Bitte eines Gastes, dass doch der Heimweg trotz defektem Radlager am Auto glücken solle. Den Segen der Mutter Gottes hätte er wahrscheinlich auch beim Ausflug des Trachtenvereins nach Portugal gern gehabt, als aus den Alphörnern beim örtlichen Konzert nur „Beafzgar und Pfuzgar“ herauskamen.

Von den Oberstdörflar Fehla stimmungsvoll umrundet konnte sich das zufriedene Publikum in noch manche melodiös gereimten Gedichte und originelle Geschichten verlieren und bei einem rundum gelungenen Abend „amol it pressiere“.

