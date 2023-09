Warum acht Schweizer Kampfjetpiloten gestern am Allgäuer Himmel flogen

Wer den Allgäuer Himmel gestern aufmerksam beobachte, konnte acht Flugzeuge erkennen. Die Maschinen gehören der Schweizer Armee. Das steckt dahinter.

20.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Acht Maschinen der Schweizer Armee waren am Dienstagmittag am Allgäuer Himmel zu sehen. Die Maschinen der PC-7 Flugstaffel hatten zuvor an einer Flugvorführung im Osten Tschechiens teilgenommen. Das bestätigte ein Pressesprecher der Schweizer Armee: „Die Maschinen flogen alle direkt nebeneinander von Salzburg über das Allgäu zurück nach Dübendorf in der Schweiz.“

Zwischenstopp in Salzburg wegen schlechtem Wetter

Wegen einer Schlechtwetterfront hatten die Flugzeuge in Salzburg zwischenlanden und dort die Nacht verbringen müssen. Von Füssen ging es für die rot-weißen Maschinen weiter über Wertach, Sonthofen, Oberstaufen und Lindau in die Schweiz. Die acht Piloten des PC-7 Teams seien alle hauptberufliche Kampfjetpiloten und führen die Flugshows nur als Nebenjob aus.

