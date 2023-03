Hindelangs Tourismuschef zu Weltrekordversuch: „Da ist auch Solidarität unter den Allgäuern gefragt“

Am Samstag geht es in Oberjoch an der Grenzwiesbahn um einen Weltrekord. Jeder kann dabeisein, denn wer keine hat, kann sich vor Ort eine kleine Schelle kaufen.

16.03.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Was für ein Erlebnis, wenn hunderte Rinder von ihrer Sommerfrische in den Alpen zum Viehscheidplatz getrieben werden. Welch ein Getöse, weil alle Tiere Schellen umhaben, die ihren eigenen dumpfen Klang geben. Auf diesen Klang setzt Bad Hindelang am Samstag, 18. März, ab 11 Uhr im Zieleinlauf des Telemark-Weltcup-Finales in Oberjoch. Dann steht vor dem sportlichen Event ein Weltrekordversuch mit Schellen an. Mitmachen kann jeder, sagt Tourismusdirektor Max Hillmeier, den wir dazu befragten.

Sie sagen, jeder kann mitmachen – ohne Anmeldung. Voraussetzung aber ist doch, das ich stolzer Besitzer einer Schelle bin – oder gibt es die vor Ort zu kaufen?

Ja, es gibt zwei Stände an der Grenzwiesbahn. Dort werden kleinere und größere Schellen für fünf beziehungsweise 15 Euro verkauft. Die kann man dann als Andenken an diesen Tag behalten. Die Stände stehen direkt vor dem Einlass.

Gibt es eine Mindestgröße der Schellen?

Sie muss mindestens zehn Zentimeter hoch und breit sein. Eine Maximalgröße gibt es nicht.

Sie wollen den Weltrekord knacken, der im Guinessbuch der Rekorde mit 700 Kuhglocken, die gleichzeitig läuteten, beschrieben ist. Das war 2009 in Boswil in der Schweiz. Was erhoffen Sie sich?

Wir hoffen, dass um 12 Uhr 800 Schellen erklingen. Da ist auch Solidarität unter den Allgäuern gefragt. Wir hoffen auf Älpler und Bergbauern mit Schellen, ebenso auf Einheimische und Gäste, die teilnehmen und sich noch schnell Schellen kaufen oder leihen.

Und wie läuft der Weltrekordversuch ab?

Jeder Teilnehmer erhält eine Startnummer für jede Schelle und geht mit diesen durch eine Art Korridor in einen umzäunten Bereich. Eine Notarin überwacht das Prozedere. Pro Schelle gibt es auch ein Willkommensgetränk und über einen QR-Code auf der Startnummer kann man sich im Anschluss eine Urkunde ausdrucken. Die Schirmherrin, Landrätin Indra Baier-Müller, stiftet eine große, sogenannte Zugschelle, die unter allen Teilnehmern verlost wird. Der Teilnehmer mit den meisten Schellen bekommt ein kleines Fass Bier.

Da stehen die Teilnehmer dann in ihrem abgetrennten Bereich und bringen ihre Schellen zum Schwingen, was das Zeug hält?

Das Motto ist „Zusammen erklingen die Schellen am Hang“. Ramona Dornach vom Allgäu Schwäbischen Musikbund wird den Takt vorgeben. Es sind auch 20 Alphornbläser aus Oberjoch und von der IG Tracht Oberallgäu dabei. Eine professionelle musikalische Unterstützung ist erforderlich für die Anerkennung des angestrebten Rekords. Wenn Schellen und Alphörner erklingen, wird das ein Gänsehautfeeling geben. Wir hoffen, dass dann auch viele Teilnehmer mit ihren Schellen noch für Stimmung sorgen beim Finale des Telemark-Weltcups.