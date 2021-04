Dachgaube sorgt für Diskussionen in Fischen

Gemeinderat Fischen lehnt Bauanträge ab, weil sie nicht zur Gestaltungssatzung passen. Jetzt soll das ganze Regelwerk auf den Prüfstand.

09.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Dachgauben, Dachneigungen und Befreiungen von der örtlichen Bauvorschrift sind immer wieder ein streitbares Thema im Gemeinderat. So auch in Fischen. In der jüngsten Ratssitzung kamen gleich zwei Bauanträge auf den Tisch, die erneut Gesprächsbedarf über Sinn und Nutzen der Ortsgestaltungssatzung zutage förderten.

So wurde ein Antrag auf die Errichtung einer Dachgaube abgelehnt, weil die Dachneigung zwei Grad unter der Vorgabe der Ortsgestaltungssatzung liegt. Gauben sind danach erst ab einer Dachneigung von 25 Grad genehmigungsfähig.

Bürgermeister: "Nicht ohne Not Bezugsfälle schaffen"

Die Meinung der Befürworter, dass man im Bestreben auf Nachverdichtung doch umdenken müsse, zog bei der Mehrheit der Ratsmitglieder ebenso wenig wie das Argument, dass die Gaube von der Straße überhaupt nicht zu sehen sei. „Wir sollten in einem Einzelfall nicht ohne Not Bezugsfälle schaffen“, mahnte Bürgermeister Bruno Sauter. Der Antrag von Werner Bemeleit (CSU), die Ortsgestaltungssatzung, die in aktualisierter Form seit 2017 gilt, demnächst genauer auf den Prüfstand zu nehmen, wurde aber mehrheitlich angenommen.

Auch die Dachneigung bei Neubauten soll neu geregelt werden

Begleitet von einem Experten für Stadtplanung soll dann nicht nur das Thema „Dachgauben“ auf den Tisch, sondern auch die Dachneigung bei Neubauten. Bislang gibt es erst ab einem Neigungswinkel von 18 Grad das gemeindliche Einvernehmen. Mit dieser Begründung wurde in einem zweiten Bauantrag die Neugestaltung des Dachs mit 16 Grad abgelehnt.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Wird Bauen einfacher? Das sagt ein Oberallgäuer Experte Neue Bauordnung

Tipp des Landratsamtes: Wer sein Dachgeschoss ausbauen will, hat es jetzt leichter

Wird Bauen einfacher? Das sagt ein Oberallgäuer Experte

Fischen investiert in Freibad, Kita und Brücke