Damit der Wald dem Klimawandel gewachsen ist: Was derzeit im Stadtwald Sonthofen passiert

Im Stadtwald Sonthofen werden mehrere Bäume gefällt. Hintergrund ist der Klimawandel. Wie der Wald fit gemacht wird.

19.01.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Wer derzeit öfter im Binswanger und Hofer Holz spazieren geht, hat es vermutlich schon bemerkt: Der dortige Stadtwald wird auf acht Hektar durchforstet. Das Ziel laute, „Mischbaumarten zu erhalten und die Wälder zu stabilisieren“, erklärt Moritz Teufel, Förster beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten (AELF), in einer Mitteilung. Dadurch soll ein vielschichtiger und strukturreicher Bergmischwald entstehen, der bestmöglich auf die zukünftigen Klimabedingungen vorbereitet ist. Die Forstverwaltung bezuschusst das Vorhaben finanziell.

Nur einzelne Bäume werden entnommen, um die Stabilität des Waldes nicht zu sehr zu schwächen

Gemeinsam mit seinem Kollegen Maximilian Bach, der bis vor Kurzem für den Stadtwald Sonthofen zuständig war, wurden die Bäume markiert, die gefällt werden sollen. Nur Einzelne werden entnommen, um die Stabilität des Waldes nicht zu sehr zu schwächen und das Waldinnenklima zu erhalten. Gleichzeitig soll durch den Eingriff ein deutlicher positiver Effekt für die verbleibenden Bäume entstehen. Diese haben dann mehr Licht und Platz zur Verfügung, können ihre Krone und ihr Wurzelwerk ausbauen und damit ihre Vitalität erhöhen.

Sofern es die Schneelage zulässt, soll die Maßnahme bis Mitte März abgeschlossen sein, um die sensible Vogelbrutzeit nicht zu stören. Zusätzlich ist vorgesehen, einen Teil des gefällten Laubholzes und das Kronenmaterial im Wald zu belassen, um wertvolle Nährstoffe zurückzuführen und wichtiges Totholz anzureichern. Dieses speichert Wasser und dient vielen Insekten und Pilzen als Lebensraum. Um zu verhindern, dass der Borkenkäfer das Kronenmaterial befällt, wird es kleingesägt, damit es schnell austrocknet.

Mittlerweile ist nahezu jede Sche vom Eschentriebsterben betroffen

Für die Verkehrssicherung werden nahe der Wege viele Eschen gefällt, die vom Eschentriebsterben betroffen sind. Mittlerweile ist nahezu jede Esche von dieser Pilzerkrankung befallen, die zu einem langsamen Absterben führt.

Während der Fällarbeiten werden bestimmte Forst- und Wanderwege kurzzeitig gesperrt. Die Absperrungen müssen laut AELF unbedingt beachtet werden.

Am 14. Februar findet ein coronagerechter Waldspaziergang statt

Wer sich ein Bild von der Situation vor Ort machen will, kann am Montag, 14. Februar, an einem geführten, coronagerechten Waldspaziergang mit den zuständigen Förstern des AELF Kempten teilzunehmen. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr an der Kapelle in Binswangen, gegenüber des Gasthauses „Zur Linde“.

