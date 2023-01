Darum ist Oberstdorf deutsche Spitze: Stützpunktleiter Wende im Interview

Nach dem starken Abschneiden der Oberstdorfer Eiskunstläufer bei der "Deutschen" lobt Daniel Wende die Athleten. Gemischte Gefühle beim Nachwuchs.

Für die Eiskunstläufer war die deutsche Meisterschaft die Generalprobe vor der EM, für die Oberstdorfer Organisatoren war sie Probelauf für die Bavarian Open. Mit je zweimal Gold und Silber – wobei zwei Paare der Lokalmatadore sogar fehlten – und einem reibungslosen Ablauf ist man beim ECO unterm Nebelhorn allemal zufrieden mit dem Wettbewerb. Wir sprachen mit Bundesstützpunktleiter Daniel Wende über die Highlights der Meisterschaft, über die Form der Oberstdorfer Athleten und über die Perspektive für den Nachwuchs.

Herr Wende, wie fällt Ihre Bilanz zur „Deutschen“ aus?

Daniel Wende: Sehr positiv. Das Niveau war durchweg sehr gut. Die Athleten haben erstaunliche Wettkämpfe gezeigt. Für die Zuschauer war das interessant und wir hatten auch einige Medaillen zu feiern.

Vor allem die Oberstdorfer ...

Wende: Absolut. Mit dem Sieg von Nicole Schott bleibt der Titel im Eiskunstlaufen der Damen in Oberstdorf. Jennifer Janse von Rensburg und Benjamin Steffan haben sich mit ihrer Titelverteidigung für die EM qualifiziert und für Darya Grimm und Michail Savitskiy, die bei den Junioren Gold geholt haben, war es das Ticket für die Junioren-WM – dort haben sie Chancen auf eine Medaille. Zudem haben Kai Jagoda und Kristina Isaev, die beide in Oberstdorf trainieren, Silber geholt. Damit war Oberstdorf gut vertreten.

Gab es Enttäuschungen?

Wende: Schmerzlich war, dass mit Alisa Efimova/Ruben Blommaert (Paarlauf) und Lara Luft/Maximilian Pfisterer (Eistanz) gleich zwei Oberstdorfer Paare krankheits- bzw. verletzungsbedingt nicht dabei sein konnten – für beide Paare wäre eine Medaille drin gewesen.

Die Meisterschaft war das erste Großereignis ohne Corona-Auflagen. Wie wichtig war das?

Wende: Darüber waren alle sehr froh. Wir hatten wieder ganz normale, freie Meisterschaften. Ab 31. Januar steht bei uns mit den Bavarian Open das nächste Großereignis an. Das ist ein internationaler Wettkampf, zu dem Teilnehmer aus der ganzen Welt anreisen – es wird alles noch eine Nummer größer. Insofern war die „Deutsche“ für das Orga-Team ein Test. Oberstdorf hat sich durch den reibungslosen Ablauf dafür empfohlen, künftig Austragungsort zu werden.

Die Medaillen waren Highlights. Wo gab es Überraschungen?

Wende: Nicht bei den Ergebnissen – die Favoriten haben gewonnen. Die Überraschung war für mich das Publikum. Die Zuschauer haben an allen drei Tagen für eine super Stimmung gesorgt. Mit einer so großen Resonanz haben wir nicht gerechnet. Am ersten Tag waren fast tausend Zuschauer in der Halle. So etwas habe ich bei deutschen Meisterschaften lange nicht erlebt. Freitagabend hatten wir außerdem einen Empfang, bei dem das EM-Team vorgestellt wurde. Das war für Sportler und Zuschauer ein Highlight.

Wie sind die Chancen bei der EM?

Wende: Auch da müssen wir uns nicht verstecken. In Finnland geht was, wir haben gute Chancen, vorne mitzumischen. Es wird auch höchste Zeit. Die besten Chancen haben Efimova und Blommaert, die ihr Ticket bereits vor der DM gelöst hatten. Wenn sie gut durchkommen, haben sie Chancen auf Bronze. Auch Nicole Schott traue ich viel zu – mit fehlerfreiem Programm kann sie an die Medaillenränge kommen. Aber auch ein vierter oder fünfter Platz wäre stark.

Wie verfolgen Sie die EM?

Wende: Ich werde jetzt schon nervös, wenn ich daran denke. Ich bleibe zwar in Oberstdorf, aber ich werde von hier aus mitfiebern und bin stolz auf jede gute Platzierung. Bei der EM entscheidet sich, wer sich für die WM qualifiziert.

Wie sieht es mit Perspektiven im Nachwuchs aus? Sorgt man sich im Eiskunstlauf um den Bereich?

Wende: Sicher haben wir auch Probleme, aber bei der deutschen Nachwuchsmeisterschaft im Dezember hat sich gezeigt, dass wir auf einem guten Niveau sind und dass es vielversprechende Mädchen gibt. Ich sehe für unseren Sport keinesfalls schwarz. Wir haben richtig gute Talente, die es aufzubauen gilt. Wir müssen aber aufpassen, dass wir dranbleiben.

Was ist mit den ganz Kleinen? Wie spüren Sie das Corona-Loch?

Wende: Die Quittung für die schlimmen Corona-Jahre wird noch kommen. Aber unsere Zahlen der Neuanmeldungen sind wieder hochgegangen, insofern wird diese Lücke wieder geschlossen. Wir mussten die Trainingszeiten sogar verlängern, weil so viele Kinder da sind. Da sind vor allem die Trainer gefragt, die vom Kindergartenalter an gute Arbeit im Aufbau der Kleinen leisten. Diese Arbeit muss in ganz Bayern oder vielmehr in ganz Deutschland gemacht werden.