Diese zwei Oberstdorfer Eiskunst-Talente mischen die Szene auf

Das Eistanz-Paar Darya Grimm und Michail Savitskiy fand erst 2019 zueinander, gilt aber schon heute als deutsche Hoffnung. Das Duo hat einen großen Traum.

20.02.2023 | Stand: 20:18 Uhr

Verständnis und Kommunikation sind das A und O. „Michail und ich verstehen uns sehr gut. Wir kommunizieren gut auf dem Eis und harmonieren“, sagt Darya Grimm. „Es ist toll, wenn immer jemand da ist, der genauso fühlt wie man selbst.“ Diese besondere Beziehung zu ihrem Partner Michail Savitskiy macht für Grimm den Reiz des Eistanzens aus. Das Paar, das es als erstes deutsches Juniorenpaar seit 20 Jahren schaffte, sich für das Junioren-Grand-Prix-Finale der sechs weltbesten Juniorenteams zu qualifizieren, entdeckte erst spät seine Berufung. 2019 absolvierte das Duo sein erstes gemeinsames Training im Eistanz.

Grimm und Savitskiy finden spät zueinander

Grimm und Savitskiy stammen zwar beide aus sportlichen Familien, ihre Wege aufs Eis waren allerdings sehr unterschiedlich. Während Grimm schon seit ihrem zweiten Lebensjahr auf dem Eis steht und mit vier Jahren ihren ersten Wettkampf lief, begann Savitskiy, der früher aktiv turnte, als Zehnjähriger erst spät mit dem Leistungssport. Das regelmäßige Training als Kunstturner ebnete ihm allerdings den späten Einstieg in den Eiskunstlauf.

Im Einzel erreichten Grimm und Savitskiy im Nachwuchsbereich sowohl national als auch international einige Podestplätze, wollten sich aber bald umorientieren. „Ich war nie die gute Springerin, sondern mehr eine Performerin. Man hat mir schon früher geraten, zum Eistanz zu wechseln“, erzählt die 16-jährige Grimm. „Als ich dann viel gewachsen bin, hat es mit den Sprüngen noch weniger geklappt. Da habe ich mich entschieden, zum Eistanz zu gehen.“ Der 19-jährige Savitskiy hatte eine ähnliche Geschichte erlebt und so führte sie das Schicksal im Winter 2018 zusammen.

Darya Grimm: "Es hat von Anfang an gepasst"

„Zwischen uns hat es von Anfang an gepasst. Wir waren auf einem Level, beide neu im Eistanz und sind zusammen großgeworden“, sagt Grimm. Die ersten großen Fortschritte zeigten sich nach kurzer Zeit. Obwohl die Umstellung vom Einzel zum Eistanz für beide eine große Herausforderung war, liefen sie bereits nach vier Monaten ihren ersten Wettkampf und gewannen in ihrer zweiten Saison das erste internationale Turnier. „Es war nicht einfach. Wir mussten Partner-Pirouetten, Hebungen, Schritttechniken und alles lernen. Aber es ging schnell“, sagt Grimm.

Ihr Weg führte fortan steil bergauf. 2021/22 starteten sie in ihr erstes Juniorenjahr, wurden auf Anhieb deutsche Juniorenmeister, landeten bei der Junioren-WM auf Platz fünf und holten beim Junioren-Grand-Prix in Riga Gold. Heuer verteidigten sie ihren deutschen Meistertitel. Bei der Junioren-WM Anfang März im kanadischen Calgary will das Paar einen Podiumsplatz anvisieren.

Langfristig plant das Duo groß: „Olympia ist für jeden Sportler das ultimative Ziel. Aber für Italien 2026 wird es ein harter Kampf“, sagt Savitskiy. Zumal das Paar erst im Laufe der Saison mit dem Trainerteam Rostislav Sinicyn und Natalja Karamyseva entscheiden wird, ob es schon kommende Saison in den Seniorenbereich wechselt. Bis der Olympia-Traum wahr wird, wollen sich Grimm und Savitskiy international etablieren.

Abitur und Studium bis zum großen Traum

Den Vergleich mit den Großen haben die beiden Junioren stets vor Augen, denn die deutschen Eistanz-Meister Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan trainieren ebenfalls in Oberstdorf. „Alleine durchs Zuschauen kann man sich verbessern. So einen Vergleich zu haben, finde ich toll. Man hat etwas, wonach man strebt“, erklärt Savitskiy, und Grimm ergänzt: „Wir sind alle ein tolles Team und helfen uns gegenseitig. Für uns ist es ein Anreiz, die beiden vor Augen zu haben.“

Auf dem Weg zum großen Ziel opfern die beiden viel. Während Savitskiy 2021 das Abitur gemeistert hat und inzwischen Informatik studiert, besucht Grimm die zehnte Klasse des Oberstdorfer Gymnasiums. „Es ist nicht leicht, Schule und Sport unter einen Hut zu bringen. Gerade jetzt vor der Junioren-WM“, sagt Grimm zum täglich mehrmaligen Wechsel von Schule und Training. Da bleibt wenig Zeit für andere Hobbys oder Freunde, gesteht Grimm, „aber ich habe es mir so ausgesucht. Es ist gut so.“ Auch sie wolle sich nach dem Abitur bei der Bundeswehr bewerben und nebenher studieren.

In einem weiteren Aspekt sind sich die Eistänzer einig: Der Bundesstützpunkt in Oberstdorf ist der Grundstock für ihre sportlichen Erfolge. „Wir haben nicht nur viel Eis, sondern viele andere Trainingsmöglichkeiten im Off-Eis-Training“, sagt Michail Savitskiy. „Hier ist der beste Stützpunkt in ganz Deutschland. Das ist wichtig für uns.“