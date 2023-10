Das Allgäu-Jazz-Quintett serviert in Sonthofen ein Menü mit Leckerbissen

Das Allgäu-Jazz-Quintett richtet beim Konzert in Sonthofen Standards fantasievoll an. Sänger Bernhard Monzel hübscht dabei bekannte Melodien erfrischend auf.

19.10.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Ssooo – badibaduuu – wibodubaaa – sabadidooo – so oder so ähnlich lautet die „Mondnacht“ von Gitarrist Werner Walravens. Wozu denn einen – womöglich kitschigen – Text erfinden, wenn Jazz-Sänger Bernhard Monzel am Front-Mikro so herrlich fantasievoll scattet? Diese Melodie im Sechsachteltakt, ursprünglich einfach und harmonisch stimmig, wandelt Monzel in seinem improvisierten Solo noch herbstlich jazzfarbig ab.

Pikante Vorspeisen

Zweifellos ist dieses – leider einzige – selbst geschriebene Stück des Gitarristen für Jazzbegeisterte ein Leckerbissen, beim Konzert des „Allgäu-Jazz-Quintetts“ in der Sonthofer Kultur-Werkstatt. Nicht zu verachten sind zwar schon die pikanten „Vorspeisen“ dieses abendlichen Menüs – in Form beliebter Standards, wie „Satin Doll“, „Love for Sale“ oder „My Favorite Things“. Und die Art, wie Sänger Monzel öfters seine Scat-Künste einsetzt zum Aufhübschen der allzu bekannten Melodien, ist einfach erfrischend.

Mit Samtpfoten auf Trommelfellen

Immer dezent begleiten ihn dabei Rainer Barthels am Kontrabass, Jörg Holik meist mit Samtpfoten- Jazzbesen auf Trommelfellen und Becken, Werner Walravens mit bluesigen Ausflügen an der Gitarre, sowie Antje Hilmes-Walravens, bedachtsam untermalend an Tenor- und Bass-Querflöte.

Exotisches Schmankerl

Ein exotisches Schmankerl im Jazz-Menü stammt aber von Thelonious Monk: „Well, You Needn’t“. Astreiner Bebop mit neckischem Vogelruf-Signal, frech gesungen, spritzig begleitet, prickelnd gespickt mit einer 4x4-Einlage von Scatter und Drummer – und gefolgt von wirklich feurigem Beifall des überraschten Publikums.

Rührende Slow-Ballade

Gut gewählt ist dabei die vorausgehende, rührende Slow-Ballade aus den 1950er Ella-Fitzgerald-Jahren: „Cry Me a River“. „Sie ist ja schon älter“, meint Ansager Monzel. „Aber wenn man heut in die Welt hineinschaut, kann man dem Text voll zustimmen!“ Entsprechend „blue“ klingen dann sowohl Akkorde als auch die kernig männlich tiefe Gänsehaut-Stimme. Wobei Bernhard Monzel seinen tonsicher kräftigen Bariton bei anderen Liedern problemlos locker in Tenor- und sogar Alt-Höhen heben kann. Besonders reizvoll wirken die Unisono-Passagen von Querflöte und Scat-Gesang, bei Chick Coreas „Armando‘s Rumba“ und bei Antonio Carlos Jobims „Wave“.

Stimmungsvolle Eigenversion

Und als nächtliche Zugabe bringt das „Allgäu-Jazz-Quintett“ eine Eigen-Version des Matthias-Claudius-Volkslieds „Der Mond ist aufgegangen“. Stimmungsvoll, überzeugend schlicht begleitet, im nur ganz sacht angeschrägten O-Ton. Aber mit allen sieben Strophen!