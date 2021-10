Das Bauen im Oberallgäu ist (k)eine Frage des Geschmacks

Oberstdorf hat genau geregelt, wie Gebäude aussehen dürfen – künftig soll aber mehr erlaubt sein. Rettenberg und Burgberg wollen dagegen mehr reglementieren

17.10.2021 | Stand: 18:45 Uhr

Wie modern und groß darf ein Gebäude im Oberallgäu sein? Ist es möglich, in einem Dorf ein Einfamilienhaus ohne vorstehendes Dach zu bauen? Verträgt ein Ort wie Rettenberg ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohneinheiten? An Fragen wie diesen scheiden sich immer wieder die Geister von Bauherrn auf der einen und Gemeinderäten auf der anderen Seite. Rettenberg will bis nächstes Jahr regeln, was erlaubt ist und was nicht. Oberstdorf hat das schon in den 1990er Jahren detailliert festgezurrt. Dort rudert man nun aber zurück.

Die Gestaltungssatzung des Tourismusmagnets im Süden des Landkreises entstand lange, bevor Marktbaumeister Marcus Ludwig ins Amt kam. Er interpretiert die Regularien als „Wunsch, das Orts- und Landschaftsbild Oberstdorfs zu erhalten, zu verbessern und Fehlentwicklungen zu vermeiden“.

Deshalb sei in der Gestaltungssatzung genau festgelegt, welche Form die Fenster haben dürfen, wie das Haus ausgerichtet sein muss und welche Dachneigung erlaubt ist. Ludwig findet die Satzung „an manchen Stellen deutlich zu streng“. Seiner Ansicht nach sollte sie nur Leitlinien vorgeben und einen Freiraum für Gestaltung lassen. Nun ist die Gemeinde dabei, eine neue Satzung zu erarbeiten. Ein Gremium aus Architekten, Gemeinderat und Bauverwaltung analysiere gerade das Ortsbild Oberstdorfs und seiner Gemeindeteile. Bis zum nächsten Jahr soll das neue Regelwerk fertig sein. Ziel sei, es einfacher und klarer zu machen, erklärt Ludwig.

Die Hand drauf haben

In Rettenberg gibt es laut Bürgermeister Nikolaus Weißinger seit 1994 eine starke Innenverdichtung. Wird ein Haus abgerissen und neu gebaut, will die Gemeinde künftig die Hand drauf haben, was gebaut wird – und vor allem, was nicht. Gegen ein Bauvorhaben mit zwölf Wohneinheiten wie an der Bergstraße könne Rettenberg im Moment nichts machen. Unabhängig von dem aktuellen Vorhaben will die Gemeinde nun einen Leitfaden für Bauherren erstellen, erklärt Weißinger. Darin soll auch geregelt werden, ob Dächer immer einen Überstand haben müssen oder ob sie an der Hauswand enden dürfen – wie es bei modernen Häusern teilweise gewünscht wird.

„Das ist ein schwieriges Thema“, findet auch Wertachs Bürgermeisterin Gertrud Knoll. Sie äußert Verständnis dafür, wenn Orte die Bauweise im Dorf erhalten wollen. „Aber wir in Wertach sind da ein bisschen offener“, sagt die Rathauschefin. Sie sehe es gern, wenn die verschieden alten Baugebiete im Ort den Zeitgeist des jeweiligen Jahrzehnts widerspiegeln. Knoll verweist darauf, dass die Gemeinde in Neubaugebieten genau regeln könne, wie die Häuser dort aussehen sollen. Schwieriger sei es in historisch gewachsenen Ortskernen, wo es keinen Bebauungsplan gibt.

Nach Art und Maß der Umgebung

Dort müsse sich ein Neubau nach „Art und Maß“ in die Umgebung einfügen. Er dürfe also weder viel kleiner noch viel größer sein als die Häuser der Umgebung und das Ortsbild auch nicht verunstalten. Erst vor Kurzem habe ein modernes Mehrfamilienhaus ohne Probleme den Gemeinderat passiert, schildert die Bürgermeisterin. Vor zehn Jahren habe man im damaligen Baugebiet Schimmelreiterweg auch schon Pultdächer ermöglicht. „Die Leute müssen so viel für ein Haus ausgeben. Dann sollen sie es auch nach ihren Wünschen gestalten können“, findet Knoll. Alles erlaubt ist dort aber auch nicht.

Rettenbergs andere Nachbarkommune Burgberg hat hingegen in diesem Jahr laut Bauamtsleiter Ludwig Wegscheider festgelegt, dass Hauptgebäude zwingend Satteldächer haben müssen. Früher habe der Gemeinderat auch einzelne Pult- und Flachdächer ermöglicht. Das sei künftig nur mehr bei Nebengebäuden möglich.

Jetzt sind die Leser gefragt

