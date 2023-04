Das beschäftigt die Blaichacher auf der Bürgerversammlung

Bürgermeister Christof Endreß stellt die wichtigsten Projekte vor. Der Wunsch der Blaichacher: Sie wollen wieder einen zweiten Lebensmittelversorger im Dorf.

22.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Großprojekte Kita, Grund- und Mittelschule sowie die Umgestaltung der Ortsmitte bestimmten die Arbeit von Blaichachs Verwaltung um Bürgermeister Christof Endreß in den vergangenen Jahren. Bei der Bürgerversammlung, zu der rund 50 Bürgerinnen und Bürger kamen, schilderte der Rathauschef, was seit Beginn der Corona-Pandemie geschehen ist und was künftig auf die Gemeinde zukommt. Nur wenige Rückfragen gab es aus der Bevölkerung.

