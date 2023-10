Theater, Konzert, Kleinkunst, Film: Das bietet die Kulturgemeinde Oberstdorf

Mit einem Jazzabend eröffnet die Kulturgemeinde Oberstdorf ihre Spielzeit. Die verspricht viel Abwechslung von Filmklassikern bis zu Meistern der Bühnenkunst.

Oberstdorf Zehn Veranstaltungen umfasst das Abonnement der Kulturgemeinde Oberstdorf für die in der nächsten Woche beginnende Spielzeit. Es sind zwei Termine mehr als in der vergangenen Saison. Zum einen wollte man auf die noch vor der Pandemie festgelegten zehn Programmpunkte pro Spielzeit zurückkehren, zum anderen wurde ein Nachholtermin aus der Corona-Absagenflut ins Programm eingebunden, "Zehn Veranstaltungen bei gleichbleibenden Abo-Preisen, da werden wir uns ganz schön strecken müssen, zumal sich ja schließlich vieles verteuert hat", erklärt Vorsitzender Günter Jansen, der mit seinem Team und einem kleinen Etat wieder einen abwechslungsreichen Kulturreigen zusammengestellt hat.

Das Programm in der Übersicht:

Mit einem Jazzabend der "Happy Mountain Stompers" aus Kempten am Freitag, 27. Oktober, im Oberstdorf-Haus startet die Kulturgemeinde in die neue Spielzeit. Die Gruppe will mit eingängigem New Orleans Jazz, Dixieland und Swing wieder für Stimmung im Saal sorgen.

Ehemalige Ufa-Stars

Im Zeichen der "Weihnachts-Wunschfilm-Matinee" steht der dritte Advent, Sonntag, 17. Dezember. Im Kurfilmtheater wird um 10.30 Uhr der deutsche Spielfilm "Schloss Königswald" gezeigt, der aus dem Jahr 1988 stammt und in dem es ein Wiedersehen mit den ehemaligen Ufa-Stars Camilla Horn, Carola Höhn, Marianne Hoppe, Marika Rökk, Fee von Reichlin, Rose Renée Roth und anderen gibt.

Werner Specht und Freunde, als da wären Peter Zürn und Dieter Peinecke, begeben sich am Sonntag, 18. Februar 2024, auf ihre Liederstraße. Neue Lieder und Geschichten sowie das neue Buch vom Westallgäuer Liedermacher warten in einer Matinee um 10.30 Uhr im Kurfilmtheater aufs Publikum.

Der Leinwand-Lyriker

"Tarzan of the Apes" lautet der Titel des allerersten Tarzan-Films aus dem Jahr 1918 mit Elmo Lincoln in der Titelrolle. Er gilt als der erste Blockbuster Hollywoods und wird durch Leinwand-Lyriker Ralph Turnheim live auf der Bühne im Kurfilmtheater am Freitag, 23. Februar 2024, vertont.

"Tarzan von den Affen", amerikanischer Stummfilm von 1918 mit Elmo Lincoln (rechts) als Tarzan mit Enid Markey als Jane Porter. Bild: Granger/Bridgeman

Eines außergewöhnlichen Künstlers gedenkt die Kulturgemeinde am Montag, 4. März 2024: Tenor Joseph Schmidt wurde an diesem Tag vor 120 Jahren geboren. Mit dem selten gezeigten Spielfilm aus dem Jahr 1934 "Ein Stern fällt vom Himmel" erinnert der Verein im Kurfilmtheater an diesen kleinen, großen Mann, der ein trauriges Schicksal erleben musste.

Mordsgeschichten

Kulinarische Mordsgeschichten, gespielt und gelesen von Eleonore Daniel und Jürgen Wegscheider werden am Freitag, 19. April 2024, im Oberstdorf-Haus serviert. "Meuchelmord und Lavendellikör" lautet das Motto.

"Die Herren Wunderlich" betreten am Freitag, 3. Mai 2024, zum ersten Mal die Bühne im Oberstdorf-Haus. Dabei wollen die Drei Schlager-Klassiker und Evergreens des vergangenen Jahrhunderts präsentieren.

Als "Das verkan(n)tete Genie" stellt sich Armin Fischer am Freitag, 24. Mai 2024, im Oberstdorf-Haus vor. Die augenzwinkernde Biografie vom Klassik-Junkie zum Klavierkabarettisten streift alle erinnerungswürdigen Phasen mit reichlich Humor.

Der klapperdürre Komiker

Karl Valentin hätte am Dienstag, 4. Juni 2024, seinen 142. Geburtstag feiern können. Die Kulturgemeinde hat zu diesem Datum das Schauspiel-Duo Heike Feist und Andreas Nickl eingeladen, die im Oberstdorf-Haus ihr Theaterstück "Des wird doch eh nix - Valentin" aufführen und das Leben des klapperdürren Komikers und seiner Partnerin Liesl Karlstadt erzählen.

Den Abschluss der Spielzeit bildet Ende Juli/Anfang August 2024 eine Klassik-Veranstaltung des Oberstdorfer Musiksommers. Das Konzert wird im Januar ausgewählt.

Alle Veranstaltungen sind im Abonnement der Kulturgemeinde enthalten und beginnen in der Regel um 20 Uhr, Ausnahmen bilden die beiden Matineen, die um 10.30 Uhr beginnen, und der Joseph-Schmidt-Film, der ab 19.30 Uhr läuft.

Interessenten für ein Abonnement oder eine Mitgliedschaft in der Kulturgemeinde können sich an Michael Marx (Telefon 08322/606807) oder Rose Marie Müller (Telefon 08322/1280) wenden oder senden eine Mail an info@kg-oberstdorf.de

Informationen im Internet unter www.kg-oberstdorf.de

Der zeitnahe Vorverkauf für die einzelnen Veranstaltungen erfolgt bei der Tourist-Information im Oberstdorf-Haus, Telefon 08322/700 2100, und im Kurfilmtheater, Telefon 08322/978970.