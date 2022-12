Das Dilemma der Oberallgäuer Kinderärzte

Die Praxen im Oberallgäu sind am Limit – doch rechnerisch gibt es sogar zu viele von ihnen. Ein Ärztesprecher bezeichnet das als „Farce“. Welche Folgen das hat.

Manche Kinderarztpraxen im Oberallgäu sind so überfüllt, dass noch nicht einmal mehr Neugeborene einen Termin bekommen. Dennoch spricht die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) davon, dass die Region Kempten-Oberallgäu überversorgt sei. „Das kann nicht sein“, sagt Dr. Veronika Scola, die mit zwei Kolleginnen in der Kinderarztpraxis im Immenstädter MVZ arbeitet.

Über 100 Kinder am Tag

Eine ihrer Kolleginnen habe tags zuvor mehr als 100 Kinder behandelt, schildert Scola. Man versuche, für akut Erkrankte so gut es geht, Termine zu finden und die neu geborenen Geschwister von Patienten aufzunehmen. Es komme aber vor, dass die Praxis andere Babys ablehnen müsse und für die Vorsorgeuntersuchungen an andere Praxen verweisen müsse. Dazu gebe es in Kempten und dem Oberallgäu eine Liste von Praxen, die noch Babys für die U3-Vorsorgeuntersuchung aufnehmen. „Es ist wichtig, dass alle einen Kinderarzt bekommen“, betont die Ärztin.

Auch in der Sonthofer Kinder- und Jugendarztpraxis am Marktanger tun sich die vier Mediziner laut Detlev Schlieter schwer, alle Kinder zu behandeln. „Wir versuchen, es irgendwie möglich zu machen“, sagt er. Und das, obwohl das normale Terminkontingent meist schon morgens um 8.15 Uhr voll sei. „Wir könnten jeden Tag noch zwei Stunden anhängen“, sagt er.

Kein Termin frei

Im Zuge der Recherchen haben wir beim Vermittlungsservice der Kassenärztlichen Vereinigung unter Telefon 116117 nach einem Kinderarzttermin gefragt. Die Antwort: Im Umkreis von 50 Kilometern rund um Kempten ist bis Jahresende über diesen Service kein freier Termin verfügbar.

Dennoch ist die Region aus Sicht der KVB rechnerisch überversorgt. Weitere Kinderärzte dürfen hier demnach also gar nicht arbeiten.

Der Status „überversorgt“ resultiert aus der so genannten Bedarfsplanung. Diese berechnet anhand der Zahl der Kinder in einer Region, wie viele Kinderärzte dort arbeiten dürfen. Im Bereich Kempten-Oberallgäu soll ein Arzt laut der KVB 2897,35 Kinder versorgen. Weil etwas weniger Kinder pro zugelassenem Arzt da sind, liegt der Versorgungsgrad rechnerisch bei 117 Prozent. Damit gilt die Region als überversorgt. Von einer Unterversorgung spricht die KVB erst ab einem Versorgungsgrad von 50 Prozent – der in Bayern bei Kinderärzten nirgends erreicht wird.

Bildet die Bedarfsplanung die Realität also gar nicht ab? Dr. Stefan Zeller, Sprecher der Kinder- und Jugendärzte im südlichen Schwaben, nennt sie eine „Farce“. Die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen habe sich seit Beschluss dieser Rahmenbedingungen etwa verdoppelt. Entwicklungsverzögerungen, chronische Krankheiten und psychische Krankheiten hätten zugenommen, ebenso Übergewicht. Die Bedarfsplanung passe nicht mehr mit der Realität zusammen, sagt Zeller. Durch die aktuelle Infektionswelle eskaliere die Lage.

Keine zusätzlichen Arztsitze

Die Regeln für die Bedarfsplanung bestimmt der„Gemeinsame Bundesausschuss“in Berlin. Landesausschüsse können davon abweichen. Klagen wie aus dem Oberallgäu gebe es jedoch in ganz Bayern, sagt KVB-Pressesprecher Dr. Axel Heise. Überall zusätzliche Sitze zu erlauben, sei keine Lösung: „Es gibt Regionen, wo es deutlich heftiger brennt“, sagt er.

Was wieder zum Ausgangspunkt zurückführt: in die Praxen. Schon jetzt kämpfen die mit Fachkräftemangel, vor allem bei den Medizinischen Fachangestellten. Sie müssten sich seit Jahren vor Eltern für etwas entschuldigen, wofür sie nichts können, erklärt Kinderarzt Zeller: „Und das nächste Nadelöhr sind die Mediziner selbst.“ Zusätzliche Sitze seien das eine – doch schon jetzt würden viele Ärzte keine Nachfolger finden. „Es wird weiter eskalieren.“

