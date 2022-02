Das erste Kino Immenstadts wird jetzt ein Hotel

Albert Seitz vergrößert das Hotel „Drei König“ am Immenstädter Marienplatz. Die Erweiterung offenbart auch ein Stück seiner Familiengeschichte.

Vor über 100 Jahren wurde dort das erste Kino in Immenstadt aus der Taufe gehoben. Jetzt werden in dem Gebäude Hotelzimmer und Ferienwohnungen eingerichtet. Anne und Albert Seitz erweitern ihr Hotel „Drei König“ am Marienplatz und gliedern das dahinterliegende Gebäude mit ein. Probleme mit der Auslastung sieht Albert Seitz nicht: „Wir haben ständig mehr Anfragen, als wir bedienen können.“ Das Haus, das derzeit in die Erweiterung miteinbezogen wird, hat eine wechselvolle Historie – und spiegelt einen Teil der Geschichte der Familie Seitz wider.