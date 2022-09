Das Familux-Resort in Oberjoch will wachsen

20 Chalets in zehn Gebäuden sollen gebaut werden. Das wünscht sich der Hotelmanager. Wird dort zudem ein Mehrfamilienhaus gebaut? Ideen dazu gibt es.

25.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Manche sagen immer noch kurz und knapp „Kinderhotel“. Aber das „Familux Resort in Oberjoch ist mehr“, betont Bad Hindelangs Tourismusdirektor Max Hillmeier. „Es hat die touristische Entwicklung der Gemeinde zu einem guten Stück mitgeprägt“. Auf dem weltweit größten Touristik- und Reiseportal TripAdvisor belege das Familux Resort Oberjoch einen sechsten Platz. „Wir spielen in der Championsleague und wollen nicht absteigen“, wählt dazu Hotelmanager Volker Küchler ein Bild aus dem Sport. Das Familux-Resort will deshalb künftig Wohnen in Chalets anbieten. 20 solche Suiten in Holzhäusern sollen auf einem gemeindlichen Grundstück gebaut werden. Nicht alle schreiEs gebe ein „Wettrüsten“ im Familien-Urlaubs-Segment. In der Pandemie hätten insbesondere Hotels in Tirol und Südtirol, aber auch der Allgäuer Berghof in Ofterschwang – ebenfalls ein Kinderhotel – „Gas gegeben“. Um weiterhin zufriedene Kunden zu haben, will Küchler seinen Gästen mehr als bisher bieten: Das Schwimmbad und der Wellnessbereich sollen ausgeweitet werden, ebenso das Restaurant und die Tiefgarage – und natürlich sollen neue Zimmer her, und zwar Chalets, also Wohnen im Hüttenflair. „Das ist derzeit der Renner“, sagt Küchler. Er präzisiert: „Eigentlich werden das Suiten im Chalet-Stil.“Große Wohneinheiten mit durchschnittlich 90 Quadratmetern sollen auf zehn zweigeschossige Holzhäuser aufgeteilt werden. Jeweils eine Wohnung oben und eine unten für maximal sechs Personen. Die Planung stellte Küchler vor einer Woche in Oberjoch vor.

