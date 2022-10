Diese Allgäuerin landet bei TV-Show auf Platz zwei - und verrät ihr "Apfeltraum"-Rezept

500 Stunden hat sich Christa Walser-Gehring aus Immenstadt-Bräunlings auf die Sat1-Sendung "Das Große Backen" vorbereitet. Hier verrät sie ihr Kuchen-Rezept.

26.10.2022 | Stand: 16:57 Uhr

Was die Oberallgäuerin Christa Walser-Gehring aus Teig zaubert, hat schon etwas mit Kunst zu tun. Drei Stockwerke hoch wurde die Jubiläumstorte für das Finale der zehnten Staffel in der Fernsehserie „Das Große Backen“ auf Sat.1. Zuvor hatte sie eine Biene, eine rosa Küchenmaschine und eine gruselige Hexenhand aus Teig & Co. kreiert. Letztlich konnte sie sich jedoch nicht gegen ihren Konkurrenten durchsetzen und landete bei der Show auf Platz zwei. Geschmacklich sei die dreistöckige Torte „nicht spektakulär, aber in sich stimmig und sehr gut ausbalanciert“, lautete das Urteil der Jury.

„Ich bin wirklich Finalistin geworden. Dabei wollte ich eigentlich nur dabei sein“, sagt die 28-jährige Walser-Gehring aus Bräunlings, die ihr Ergebnis noch nicht so recht fassen kann. Seit zehn Jahren wird auf dem deutschen Sender um die Rote Schürze gebacken was der Ofen hält. Als Christa Walser-Gehring zur Teilnahme eingeladen wurde ging ein Traum für sie in Erfüllung – der erst einmal zu platzen drohte. Für einen fünfwöchigen Aufenthalt reiste sie nach Brandenburg zu den Dreharbeiten auf Schloss Stülpe an. Nach ihrer Ankunft folgte der Schock: Ein positives PCR-Testergebnis. „Da dachte ich 500 Stunden Vorbereitung waren für die Katz“, erzählt sie. Dann die Erleichterung: Acht weitere Ergebnisse waren negativ.

Oberallgäuerin schafft es bei "Das Große Backen" bis ins Finale

Anschließend ging alles schnell. Gerade saß die Mechatronikerin noch am Notebook im Biergarten; eine Stunde später stand sie im Backzelt. Die Haare zopfte die Allgäuerin in Flechtfrisuren zusammen. Auch die der anderen Teilnehmerinnen.

Jede Sendung brachte drei Aufgaben mit sich. Wer dabei die meisten Punkte sammelte, erhielt die Rote Schürze und wurde Bäckerin der Woche. Dreimal schaffte das die 28-Jährige. Zum Beispiel mit ihrem gebackenen Hexenbuch voller Details wie Spinnen und -weben. Aus dem Falz entsprang eine knochige Hand mit dunklen Nägeln. Das Gelenk wirkte abgerissen.

Pro Tag waren die Teilnehmer zwischen elf und 15 Stunden beschäftigt. „Im Zelt wird man ständig von allen Seiten gefilmt und muss dauernd grinsen. Genau der Moment, in dem du nicht lachst, kommt dann aber im Fernsehen“, erzählt sie. „Wir hatten Muskelkater in den Backen, weil wir das nicht gewohnt waren.“ Allerdings wirkt Christa Walser-Gehring auch ohne Kamera nicht, als würde sie zum Lachen in den Keller gehen.

Die 28-Jährige aus Bräunlings backt zum Geburtstag einer 110-Jährigen

Backen ist ihr Hobby seitdem sie stehen kann. Mit fünf Geschwistern wuchs sie in Bühl auf. Inspirieren lässt sie sich für ihre Kreationen von der Natur und von Gegenständen. Jüngst backte sie für den Geburtstag einer 110-jährigen Dame – ein Auftrag der Landrätin. Bald veranstaltet der Lehrerverband einen Backwettbewerb, bei dem Christa Walser-Gehring in der Jury sitzt. Angebote fliegen viele ein. „Einer wollte ein Café gründen und mich zum Bewirtschaften einstellen“, sagt sie achselzuckend. Ob beim Einkaufen oder auf dem Gehsteig, überall wird sie angesprochen. „Ich hätte im Leben nicht mit solchen Ausmaßen gerechnet“, sagt Walser-Gehring, die inzwischen schon Autogrammkarten drucken lässt. Wenn sie nicht backt, dann spielt sie übrigens Trompete, Flügelhorn, Klavier oder Gitarre.

Kandidatin verrät ihr Rezept für "Christas Apfeltraum":

Zutaten Mürbteig:

100 Gramm Butter

50 Gramm Zucker

1 Teelöffel Wasser

1 Ei

250 Gramm Mehl

Prise Salz

Zutaten Apfelfüllung:

1 Kilo Äpfel (Braeburn)

Zutaten Mandelhaube:

100 Gramm Butter

200 Gramm Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

3 Esslöffel süße Sahne

3 Esslöffel Mehl

150 Gramm Mandeln, gehobelt

Zubereitung:

Den Backofen vorheizen. Für den Boden alle Zutaten zu einem Teig kneten. Diesen in Frischhaltefolie wickeln und in den Kühlschrank legen. Den Backring auf einem mit Backpapier belegtes Blech bereitlegen. Die Äpfel schälen und in kleine Stücke schneiden. Für die Mandelhaube die Butter in einem Topf schmelzen und die restlichen Zutaten einrühren. Dann den Mürbteig gleichmäßig im Backring und an den Seiten verteilen. Darauf die gewürfelten Äpfel geben und mit der Mandelmasse bedecken. Für eine Stunde bei 150 Grad Heißluft backen. Anschließend auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.