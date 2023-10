Das große Müll-Sammeln: Organisatoren ziehen eine erste Bilanz im Ober- und Ostallgäu

Wieder machen sich über 2000 Schüler, Firmenbelegschaften und Jugendgruppen auf, die Umwelt von Abfall zu befreien. Aber ein neuer Rekord wird es heuer nicht.

17.10.2023 | Stand: 17:23 Uhr

Mit dem Ergebnis der diesjährigen "Challenge Müllfreies Allgäu" zeigt sich der Projektverantwortliche Thomas Mayinger von der Bosch BKK sehr zufrieden: "Wir sind wieder unglaublich stolz auf unsere Sammelnden." Zwar werde das große Ziel nicht erreicht, die 3000er Marke bei den Sammlerinnen und Sammlern zu knacken. Aber auch wenn es heuer ähnlich viele Teilnehmende wie 2022 sind, "haben wir sicher mehr Müll als im vergangenen Jahr aus den Allgäuer Bergen geholt".

Zwei Wochen lang waren Schulklassen, Jugendgruppen verschiedener Organisationen und Belegschaften von Unternehmen aus Blaichach, Immenstadt, Sonthofen, Oy-Mittelberg, Pfronten und Nesselwang unterwegs, um Berge, Täler und Wälder im Ober- und Ostallgäu von Müll zu befreien. Und wer hat die Wette Oberallgäu gegen Ostallgäu gewonnen? Das steht bislang nicht fest, weil die endgültigen Zahlen zu den Sammelnden und der Müllmenge erst Anfang November vorliegen werden. Laut Mayinger sind noch Nachmeldungen zu erwarten.

Wette: Die Oberallgäuer liegen wieder vorn

Allerdings haben - wie in den Vorjahren - erneut die Oberallgäuer die größten Chancen, die Wette zu gewinnen. Denn von den vorläufigen Anmeldungen liegen sie mit 1500 Sammelnden weit vorn - im Ostallgäu sind es bislang 650. "Im Oberallgäu gibt es in den beteiligten Kommunen weit mehr Schulen als im Ostallgäu", sagt Mayinger. Und deren Anzahl mache viel aus. Das sei auch der Grund, warum es heuer keinen neuen Rekord bei den Müllsammlern und -sammlerinnen gibt. 2022 machten genau 2168 Menschen mit. Einige Schulen hätten ihre Teilnahme wieder abgesagt. Dafür waren aber mehr Azubis sowie Mitarbeiter von Firmen dabei.

"Bemerkenswert war, dass viele Schüler weite Strecken zurückgelegt haben und bis zu zehn Kilometer gelaufen sind", freut sich der Bosch BKK-Chef. Wie die Beteiligten der Vereine und Unternehmen suchten sich die Klassen dazu oft schöne Routen aus - wie von Blaichach über den Kühberg aufs Ofterschwanger Horn, von Ettensberg zum Mittag, rund um den Alpsee, Sonthofer See und Rottachsee oder zum Sonnenkopf. Auch der Iller Clean-Up war wieder ein voller Erfolg. Die Rafting-Teilnehmenden sammelten rund um den Fluss 230 Kilo Müll ein.

Versehentlich Fisch-Brut mitgenommen

Neben weniger Müll in der Landschaft gehe es laut Mayinger auch um Umweltbildung. Da bekommt jetzt eine Schulklasse Einblick in die Arbeit der Fischer. So hatten die Schüler eine Brutbox für Forellen in einer Kunststoffröhre aus der Konstanzer Aach geholt, weil sie dachten, es wäre Abfall. Die Stadtfischer, die sie dort platziert hatten, "waren aber gar nicht sauer, sondern haben ganz toll reagiert", sagt Mayinger: Sie wollen nun den Schulkindern erklären, was es mit dem Brutkasten auf sich hat.